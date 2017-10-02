İlçe girişinde İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Kaban, sırasıyla Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti.

Belediyeyi ziyaretinde Başkan Cömertoğlu tarafından kurumun idari yapısı ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Ali Kaban’a bir brifing verildi.

Başkan Cömertoğlu, ziyaretlerinden dolayı Vali Ali Kaban’a teşekkür ederek Arapgir’in kadim geçmişinden günümüze gelen medeniyet kültüründen ve birlikte yaşam erdeminden bahsederek bu özellikleri geleceğe taşımak için ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte el birliğiyle çaba sarf ettiklerini belirtti.

HABER MERKEZİ