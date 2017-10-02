02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Vali Kaban Arapgir’i ziyaret etti

Vali Ali Kaban, Malatya’ya Vali olarak atandıktan sonra Arapgir ilçesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:26
Vali Kaban Arapgir’i ziyaret etti

  İlçe girişinde İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Kaban, sırasıyla Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti. 

Belediyeyi ziyaretinde Başkan Cömertoğlu tarafından kurumun idari yapısı ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Ali Kaban’a bir brifing verildi.

Başkan Cömertoğlu, ziyaretlerinden dolayı Vali Ali Kaban’a teşekkür ederek Arapgir’in kadim geçmişinden günümüze gelen medeniyet kültüründen ve birlikte yaşam erdeminden bahsederek bu özellikleri geleceğe taşımak için ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte el birliğiyle çaba sarf ettiklerini belirtti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017