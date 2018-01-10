Kaban, yayınladığı mesajında, “ilimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, necip milletimizin gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Gazetecilik, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi ilkeleri uhdesinde barındıran son derece önemli bir meslektir. Bu mesleğin icracıları olan gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı içerisinde, kamuyu alâkadar eden gelişmeleri tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında yer alan basın ve medya aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır” ifadelerine yer verdi.

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