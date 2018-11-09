Vali Baruş’tan kurum müdürlerine talimat

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı değerlendirme toplantısı Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Malatya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş’un yanında Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan Şahin, İl Müftüsü Ümit Çimen, il müdürleri katıldı.

Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Bülent Ceylan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili sunumlar yapılarak Malatya’da bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, bağımlılıkla mücadelede karşılaşılan sorunlar, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler hakkında kurul üyelerine bilgiler verildi.

ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Malatya genelinde paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların ve alınan önleyici tedbirlerin görüşüldüğü Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Vali Baruş’un, bağımlılık ile mücadelede özellikle uyuşturucu ile mücadelede ilgili kurum müdürlerine yapılması gereken ve alınması gereken tedbirler konusu ile tüm zararlı alışkanlıklarla ilgili farkındalığın oluşturulması kapsamında eğitimlerin, bilgilendirmelerin devam ettirilmesi talimatını vermesi ile sona erdi.