Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nin küçük ve büyükbaş hayvanların otlatıldığı Sarıçiçek Yaylası’nda susuzluktan dolayı küçükbaş hayvanların telef olması haberi gündeme bomba gibi düşmüş, üreticilerin sorunları dile getirilmişti. Bu sorunla alakalı dün bir açıklama yapan Malatya Valisi Ali Kaban ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, bu konuyla ilgileneceğini söylediler.

SIVATLAR YERLEŞTİRİYORUZ

DAB başkanlığıyla çok güzel bir proje başlattıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, bu projenin sıvatlarla ilgili olduğunu kaydetti. Genel Sekreter Turan, “Başkanlığımız öncülüğünde yaylalara beton sıvatlar yerleştiriyoruz ama su kaynaklarının kurumuş olan yerlerinde ne yazık ki bir şey yapılamıyor. Genel olarak yer altı sularında da çekilme var. DAB’la biz görüşüyoruz, DAB’ın bu konuda destekleri var” dedi.

BU HADİSE HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR

Vali Ali Kaban ise, bu konuyu görüşeceklerini dile getirerek, “Bugün Başkanımla bu konuyu inşallah görüşeceğiz. Bu konuda alınması gereken tüm önlemler alınacaktır. Çünkü neticede bu hadise hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle Kurban Bayramı önemli bir husus. Bu açıdan bir görüşelim, Başkanımızla ne yapılacaksa onu yapalım. Hayvanları telef olan yetiştiricilere destek verilmesi Bakanlığımızın bir takdiridir. Görüşülür ve çaresine bakarız. Bilemiyorum, bu konu TARSİM boyutunda nasıl bir şey olur, buna bir bakmak lazım. Çünkü bu işler kompleks işler” şeklinde konuştu.





































MUTLU SARIGÜL