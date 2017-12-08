BUSABAH gazetesi, Vali Ali Kaban’a ziyarette bulundu. Gündeme dair konuların görüşüldüğü ziyarette Malatya’da merak edilen konular konuşuldu, asayiş konusundaki kamuoyu görüşleri değerlendirildi.

ÇOK ŞEY KAÇIRMIŞIZ

Vali Ali Kaban, ilk olarak Malatya ile ilgili görüşlerini anlattı. Vali Kaban, “İlk kez bir yere giderken eğer bilmiyorsanız herkesin size yardım etmek adına yönlendirici bir yorumu olur gidilecek yerle ilgili. Bana da yorumlar yapıldı. O kadar insan ‘Malatya'yı bilmiyor musunuz? Malatya şöyledir dediler’ ve ilginç bir şekilde negatif konuşanına rastlamadım. Herkesin, en azından benim çevremdekilerin bu şekilde yaklaşımı oldu. Yalnız sıcak zaman diliminde geldim buraya. Ciddi sıcaktı. Ve bu manada yoğun bir susuzluk hadisesi de yaşanıyordu. Bunun dışında insanımıza, ilk bana söylendiği şekliyle olumlu buldum. Hatta biraz da fazlasını buldum. Burası benim için ilk oldu. Çok şey kaçırmışız. Bu bölgede hakikaten her manada büyük bereket var, bunu fark ediyorsunuz. Malatya'nın bir özelliği var, gelince fark ettim: Batı'dan gelirken Doğu'nun giriş kapısı, Doğu'dan gelirken Batı'nın giriş kapısı diye. O anlamda da ciddi bir prototip oluşturuyor. Ülkenin sanki bir özeti gibi Malatya. Bunu her yer için o kadar rahatlıkla söyleyemeyiz. İnsan ve toplum yapısı itibariyle hakikaten Türkiye'nin iyi bir özeti. O anlamda Malatya sağlıklı olduğu sürece Türkiye inşallah sağlıklı olmaya devam edecek. Önemli bir merkez ve burada yaşadıkça görüyorsunuz. Önceden görev yapıp 2 sene kalan bir Valimizin söylediği 'Ben oraya doyamadan ayrıldım' diyor. Bu manada ne demek istediğini yaşadıkça anlıyoruz” sözlerini kaydetti.

HUZUR KENTİ MALATYA

“Huzur kenti” olarak tabir edilen Malatya’da son zamanlarda çok fazla asayiş olayının yaşanmasına değinen Vali Ali Kaban, “610 bin kişilik bir merkezde yaşıyorsanız, 100 bin kişinin yaşadığı bir ortamın olay sıklığını bekleyemezsiniz. Bu otomatikman istatistiksel olarak artar. Ama buna rağmen baktığımızda en önemli şey, bu bir organize faaliyet midir yoksa bireysel midir? Bu anlamda bakıldığında bu hadiselerin yüzde 99'u bireysel faaliyettir. Adamın bir şekilde canı sıkılıyor, davası var geçmişten kalan ve hiç ummadık bir anda, belki kendinin de beklemediği bir anda bir eyleme girişiyor. Karşısındakine zarar veriyor. Bireylerin ani reflekslerini engellememiz mümkün değil. Tarihin hiçbir döneminde engelleme şansımız olmadı. Bu manada baktığınızda hadiseler bu tarz, huzur kentini bozmayacak tarzda ve sürekli uygulamalar yapılıyor. Orta bir yolda arkadaşlarımız olması gerektiği kadar kontrollerini yaparak, hassas bölgeleri sürekli denetleyerek çalışma yapıyorlar. Başarılı bir emniyetimiz var. Bu önemlidir ama tabi ki bireysel olarak kişilerin huzursuzluklarını yansıttıkları olayları engellemenin adı huzur kentinin bozulması değildir. Bunları yok ettiğimiz anda dünya cennet olur. İlla ki birileri sıkıntı çıkarır ama bu bir organize faaliyet midir ona bakılır. Bu hadiseler bizim güvenlik güçlerinin bir eksikliğinden kaynaklanıyor mu ona bakılır. Bunu engellemenin yolu da nedir? Sürekli denetlemeler yapmaktır. Yerinde ve anlamlı tarzda. Aşırısına da gidemezsiniz yani. Çünkü bu sefer normal insan sorgulamaya başlar, ‘Ne oldu?’ diye” ifadelerini kaydetti.

PROJELENDİRİLMESİ YAPILDI

Malatya’nın en çok merak ettiği konular olan Kuzey Çevreyolu, Onkoloji Hastanesi ve ikinci üniversite gibi konuları da değerlendiren Kaban, “Ben Karayolları Bölge Müdürlüğü üzerinden, buraya geldiğimden beri dönem dönem sorarım. Kuzey Çevreyolu şu anda karayolları sistematiği açısından gayet iyi gidiyor. Bunlar projelendirmesini yapmış durumda. Ama bu projelendirme içerisinde toplulaştırma, kamulaştırmaya ait işlemler var. Bunları da tarımla birlikte yürütüyorlar. Bunları takip ediyoruz. Bunların da yasal süreçleri var. 30 günlük yasal olarak bekleme süresini 15 güne indirdim diyemezsiniz. 30 gün beklenecek. Bu tip teknik anlamdaki sorunlar dışında karayollarının bir zaafını ben görmüyorum. Ciddi bir yaklaşımları var. O iş yürür biter. Bir anda sürpriz bir şekilde biter. Çünkü projeleri hazırlanmış durumda. Bu manada sağ olsun Bakanımız da takip ediyor. Parasal anlamda da bir sıkıntı yaşandığı yok. Ama teknik olarak yürütmek oldukları durumda zamanda yürütmek durumundalar. Onkoloji de yürüyor. Temelleri atıldı ve devam ediyor. İkinci üniversite meselesi tümüyle YÖK ile alakalı bir durum. Bu manada muhakkak onun da hesap ve dengeleri yapılacaktır” diye konuştu.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ

Ziyarette konuşan BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu ise, “Sayın Valimize görevinde başarılar diliyorum. Yerel medya kamu görevlilerinin en büyük yardımcılarıdır. BUSABAH gazetesi olarak kamuda görevli kişilere yardımcı olma gayretimiz bizim görevimizdir. BUSABAH gazetesi kurulduğu günden bugüne Malatya’da yerel medyanın öncülüğünü yapmaktadır. Tarafsız ve objektif duruşumuz, BUSABAH gazetesini Doğu ve Güneydoğu’da en iyi gazete yapmıştır. En iyi gazete olma özelliğimizi uzun yıllara taşımak için yerel medyaya yaptığımız yatırımları devam ettirmekteyiz. Malatya’nın her sahada; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda Türkiye’de farklı bir il olduğunu biliyoruz. Bunların devamı açısından bize düşen görevi yerine getireceğimizi belirtmek isterim” sözlerini kaydetti.



















TÜRKAN YILDIZ