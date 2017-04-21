Şiddet, taciz, intihar gibi olgular tüm dünyada, ülkelerin uyguladıkları politikalarla birlikte azalma gösterirken, Türkiye’de ise bu olguların varlığını sürdürdüğü görülüyor. Nitekim, açıklanan son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında 3 bin 211 kişi intihar etti. İntihar edenlerin çoğunlukla bilinmeyen sebeplerden, geçim zorluğundan, hastalıktan ve aile geçimsizliğinden dolayı bu yola başvurdukları bildirildi.

AİLE İÇİ İLETİŞİM…

Gerek ailevi sebeplerden, gerek duygusal çöküntülerden, gerek göç yüzünden oluşan depresyonlardan, gerekse şiddet ve tacizden dolayı kişilerin eğilim gösterdiği intihar, gün geçtikçe toplumun bir gerçeği haline geliyor. Uzmanlar ise bunu tetikleyen birçok unsurun bulunmasının yanında özellikle aile içi iletişimin bu noktada çok etkili olduğunu belirtiyorlar.

ERKEKLER DAHA ÇOK İNTİHAR EDİYOR

TÜİK’in intihar istatistiklerine göre, ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2015 yılında yüzde 1,3 arttı. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2014 yılında 3 bin 169 iken 2015 yılında yüzde 1,3 artarak 3 bin 211 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

YAŞ GRUPLARI

Verilen bilgilere göre, 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 34,3’ünü 15-29 yaş grubundakiler oluşturdu. İntihar eden kişiler cinsiyete göre incelendiğinde, intihar eden kadınlarda en yüksek oran yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda bulunurken, erkeklerde ise bu oranın en yüksek yüzde 12,8 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. İntihar eden erkeklerin yüzde 33,3’ünün, kadınların ise yüzde 46’sının 30 yaşından küçük olduğu söylendi.

YÜZDE 23,7’Sİ İLKOKUL MEZUNUYDU

İntihar eden kişilerin 2014 yılında yüzde 22,2’si ilkokul mezunu iken 2015 yılında bu oran yüzde 23,7 oldu. İlkokul mezunlarını yüzde 21,4 ile ilköğretim, yüzde 20,9 ile lise ve dengi okul, yüzde 11,7 ile yüksek öğretim mezunları izledi.

YÜZDE 50,5’İ EVLİYDİ

İntihar eden kişiler medeni duruma göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar edenlerin yüzde 50,5’ini evli, yüzde 37,7’sini hiç evlenmemiş, yüzde 7,2’sini boşanmış, yüzde 4,6’sını ise eşi ölmüş olanlar oluşturdu. Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, 2015 yılında intihar eden erkeklerin yüzde 54’ünün evli, yüzde 36,4’ünün hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise yüzde 41,1’inin evli, yüzde 41’inin hiç evlenmemiş olduğu görüldü.

MALATYA’DA İNTİHAR RAKAMLARI

Malatya’da 2014 yılında kentte 28 kişinin intihar ettiği belirtildi. TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü, bunların 23’ünün erkek, 5’inin de kadın olduğu bildirdi. İntihar eden erkeklerin, birinin aile geçimsizliğinden, 9’unun bilinmeyen sebeplerden, 3’ünün diğer sebeplerden, 2’sinin geçim zorluğundan, 6’sının hastalıktan, 1’inin istediği kişi ile evlenememesinden ve 1’inin de ticari başarısızlıktan dolayı intihar ettikleri öğrenildi. Kadınların ise, 1’inin aile geçimsizliğinden, 1’inin bilinmeyen sebepten, 1’inin diğer sebeplerden, 1’inin hastalıktan, 1’inin de istediği kişi ile evlenememesinden dolayı intihar ettiği belirtildi.

31 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Yine TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğünün 2015 yılı intihar istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre, Malatya’da 2015 yılında 31 kişi intihar etti. Verilere göre, kaba intihar hızı yüz binde 4,02 olarak gerçekleşti. İntihar edenlerin 21’i erkek, 10’u kadın oldu. İntiharların 11’i asarak, 2’si kimyevi madde kullanılarak, 3’ü yüksekten atlayarak, 1’i suya atlayarak, 13’ü ateşli silah kullanarak gerçekleşti. Malatya’da gerçekleşen intiharların nedenleri incelendiğinde 10 kişi hastalıktan, 3 kişi aile geçimsizliğinden, 2 kişi geçim zorluğundan, 1 kişi diğer nedenlerden intihar ederken, 15 kişinin intihar nedeni tespit edilemedi. İntihar edenlerin yaş gruplarına bakıldığında en fazla intihar 8 kişi ile 20-24 grubunda gerçekleşti.

ALTGEÇİTLER KULLANILIYOR!

Malatya’da önceki gün de 18 yaşındaki bir genç kız, 21 yaşındaki bir genç ile evinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki şahıs kendilerini asarak intihar ettiler. Yine medyada yer alan bilgilerde Malatya’da son dönemde sık sık intihar olaylarının yaşandığı ve özellikle altgeçitlerde bu eylemlerin gerçekleştirildiği gözlendi.

TÜRKAN YILDIZ