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Vahim iddiaya KYK'dan yanıt

Malatya'nın  Hekimhan ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin  yurtsuz kaldığı,Hekimhan'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunun kapatıldığı iddia edildi. iddialara göre, Geçen yıl 100 öğrenciyi ağırlayan yurdun kapatılmasına gerekçe kayıtlı öğrenci sayısının 2 olması gösterildi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Vahim iddiaya KYK'dan yanıt

Malatya'nın  Hekimhan ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin  yurtsuz kaldığı,Hekimhan'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdunun kapatıldığı iddia edildi. iddialara göre, Geçen yıl 100 öğrenciyi ağırlayan yurdun kapatılmasına gerekçe kayıtlı öğrenci sayısının 2 olması gösterildi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 13:33
Vahim iddiaya KYK'dan yanıt

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH Gazetesine özel açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberi yalanladı. Kayhan, yaptığı açıklamada, ''Bizim Hekimhan'da yaklaşık 205 kişilik yurt kapasitesi var.  Hekimhan'a bu sene 70 öğrencilik kapasite ayrıldı. Bu yer meselesi, bizim değil bakanlığın değerlendireceği bir konu. Yalnız oradaki yurt binası hizmet vermeye devam edecek'' şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Sözcü'de   yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

''Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya İl Müdürlüğü  telefonlara cevap vermezken, Sözcü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya İl Müdürlüğü’ne “Hekimhan’da öğrenci yurdu var mı?” diye sordu. Telefonla görüştüğümüz görevli Hekimhan’daki yurdun kayıtlı 2 öğrenci olması nedeniyle kapatıldığını söyledi.Hekimhan’daki Yüksek okulda geçen yıl yaklaşık 211 öğrenci öğrenim görüyordu. Bu öğrencilerden yaklaşık 100’ü ise Hekimhan’daki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta kalıyordu.

“YAZ DÖNEMİ PARA ÖDEMEYİN” DİYEREK KAYIT SİLDİRDİLER İDDİASI

İddialara göre yurt müdürü kayıtlı öğrencileri “Yaz döneminde boşuna para ödemeyin, kaydınızı sildirin” diyerek uyardı. Ardından da öğrenciler yaz dönemi para ödememek için kayıtlarını sildirmeye başladı. Haziran ayına kadar 100 öğrenciden sadece 2 kişi kaydını sildirmedi. Bu kayıt sildirme olayının arkasından ise bambaşka bir gerekçe çıktı.Yine iddiaya göre yurt personelinin bir kısmı her gün Hekimhan’a 78 km uzaklıkta olan Malatya şehir merkezinden geliyordu ve öğrencilere “kayıtlarınızı sildirin” telkini de bu nedenle yapıldı.Geçen yıl 211 öğrencisi olan Hekimhan Meslek Yüksek Okulu’nu bu yıl 73 öğrenci daha gelecek. tercih etti. 284 öğrenciyle eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan Yüksek okulun yurdunun olmaması ise yöneticileri düşündürüyor.''

KYK MALATYA İL MÜDÜRÜ KONUŞTU

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, BUSABAH Gazetesine özel açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberi yalanladı. Kayhan, yaptığı açıklamada, ''Bizim Hekimhan'da yaklaşık 205 kişilik yurt kapasitesi var.  Hekimhan'a bu sene 70 öğrencilik kapasite ayrıldı. Bu yer meselesi, bizim değil bakanlığın değerlendireceği bir konu. Yalnız oradaki yurt binası hizmet vermeye devam edecek'' şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, külliyede gençlerin katıldığı sahur programında bu soruna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu’ya talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak ”demişti. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
KykYurt
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