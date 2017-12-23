23 Aralık 2017 Cumartesi

Vagon Fabrikası’na lojistik merkez kuruluyor

Malatya Vagon Fabrikası’na Türk Kızılay’ı için bir lojistik merkezi kurulmasıyla ilgili konuşan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Şu anda prosedür işliyor. İnşallah burada Afet Barınma Sistemleri Fabrikası’yla ve onun yanında bir de Lojistik Merkezi inşa edeceğiz” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
Vagon Fabrikası’na lojistik merkez kuruluyor

Her defasında akıbeti sorulan ve yerine ne yapılacağı merak konusu olmaya devam eden Malatya Vagon Fabrikası’na Türk Kızılay’ı bir lojistik merkez yapmak için talip oldu. Türkiye’nin en büyük yatırımlarından birisi olacağı tahmin edilen bu konu hakkında konuşan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, önemli açıklamalarda bulundu.

Eski Vagon Fabrikası’yla ilgili olarak bakanla bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Altan, görüşmede Vagon Fabrikası’nın Afet Barınma Sistemleri Fabrikası olarak yapmak istediklerini bildirdiklerini kaydetti.

PROJELERİMİZİ ARZ ETTİK

Prosedürün işlediğini belirten Altan, “Projelerimizi kendisine arz ettik. O da çok memnun oldu. Bunu desteklediğini belirtti. Onun yanında ayrıca bir değer Lojistik Merkezin kurulması gündeme geldi. Şu anda prosedürü işliyor. İnşallah burada Afet Barınma Sistemleri Fabrikası’yla ve onun yanında bir de Lojistik Merkezi inşa edeceğiz” diye konuştu.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

“Yurtiçine ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Kasım ayının başında Kızılhaç ve Kızılay dernekleri Federasyonu'nun genel kurulu vardı. Burada Türk Kızılay’ı Avrupa bölgesi başkan yardımcılığını kazandı ve bu göreve geldi. İnşallah Kızılay yaklaşık 54 ülkede çok daha fazla aktif olacak” diyen Altan, yurt dışı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Altan, “Sayın Başbakanımız ile birlikte Bangladeş’teydik. Bangladeş’te Arıkanlılara yapılacak olan barınma üniteleri ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ayrıca arkadaşlarımız zaten 2012 yılından beri zaten bölgede çalışmalar yapıyorlar. En son bu krizde de yoğun bir şekilde oradayız. Oradaki çalışmalarımızda inceleme, denetleme ve daha başka neler yapılabilir, hem bölgede bulunan arkadaşlarımızla hem de Bangladeş Kızılay’ı ile görüşmeler yapıyoruz. Oradaki insanların nasıl yardımcı olabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler yapıldı” şeklinde konuştu.

 

MUTLU SARIGÜL

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