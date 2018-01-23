UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gürün'de akşam saatlerinden itibaren etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin komşu ilçeler ve illerle karayolu bağlantısı kesildi. Dün gece saat 03.00'den itibaren ilçeyi Malatya ve Kayseri'ye bağlan yol ile Pınarbaşı- Gürün ve Gürün- Sivas arası tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler araçların geçişine izin vermeyince yollarda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle ilçe genelinde çok sayıda maddi hasarda meydana geldi.busabahmalatya.com