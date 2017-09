AK Parti Yazıhan 6. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Yazıhan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti il Başkanı Hakan Kâhtalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, AK Parti İlçe başkanları, parti teşkilatı üyeleri ile partililer katıldı.

Divan üyeleri oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongre, gündemin okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın mesajlarının okunmasından sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlk sözü kongreye tek listeyle giren ve tekrar ilçe başkanı olan AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş yaptı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Ateş, şehitlere Allah’tan rahmet gazilere de acil şifalar diledi. Ateş, “Bugün birlik ve beraberlik içerisinde olmamız bize mutluluk veriyor. Allah’a çok şükür bugüne kadar gerek Kadın Kolları gerek Gençlik Kolları gerek yönetim bizleri AK Parti’nin çizgisinden hiçbir zaman ayırmadı” dedi.

KONGRELER BİR YENİLENME SÜRECİDİR

Yapılan hizmetleri anlatan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün konuşmasından sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül söz aldı. Şengül, “Yazıhan 6’ncı Olağan Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongreler bir yenilenme sürecidir. Yönetimde yer alan veya almayan arkadaşlarımızın aynı heyecanı paylaştıklarına şahit oldum. Dolayısıyla bu yönetimde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAYRET İÇERİSİNDEYİZ

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Biz 16 yıl önce 2001’de kurulan AK Parti’mizde bugüne kadar hiç ara vermeksizin teşkilatlarımızın bütün kademeleriyle beraber Yazıhan’ımızda da Malatya’mızda da teşkilatlar olarak Genel Başkanımızın bize verdiği direktifleri vatandaşlarımızla buluşturmak için gayret içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “Kurulduğu yıldan bu yana gerçekten erdemliler hareketi olarak yola çıkan AK Parti, Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıktı ve Allah’a hamd olsun kısa zamanda milletin desteğini alarak iktidara geldi. O günden bugüne millete hizmet etme yolunda sizlere hizmet eden teşkilatlarımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna devam ediyor. Her daim her seçimde tekrardan yenilenerek, sizlerden onay olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da sizlerle beraber sizlerin desteğini alarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Dolayısıyla menzile varmak için hep beraber bu millete hizmet ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Birlikte yol yürüdüğümüz kardeşlerimizden ahrete intihal etmiş kardeşlerimiz var. Bu davaya hizmet etmiş, bu davaya gönül vermiş, bu teşkilatlarda çalışmış kardeşlerimiz var. Hizmet edenlerden Cenab-ı Allah razı olsun. Bugün burada seçilecek tüm kardeşlerimize de başarılar diliyorum ve inanıyorum ki bu teşkilat bu çıtayı daha üst seviyelere çıkaracaktır. Baktığımız zaman hep üzerine koyan bir teşkilatımız var” ifadelerini kullandı.

BU ÜLKEDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ BİR LİDER VAR

Arakan’la ilgili soruna kulak tıkayamayacaklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, “Biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla her bir hizmeti insan odaklı yapıyoruz. Her bir faaliyetimizde önce insan diyoruz ve dolayısıyla da biz gönül coğrafyamızı çok geniş tutuyoruz. Sadece Türkiye sınırlarıyla değil, biz gönül coğrafyamızda da kendimizi sorumlu hissediyoruz ve ona göre adımlarımız atıyoruz. Evet, Avrupa Birliği kulaklarını Myanmar’a, Arakan’a tıkayabilir ama biz tıkayamayız. Gücümüz ne yettiyse, gönlümüzden ne koptuysa değil, bütün imkânları zorlayarak o coğrafyalara da yine bizler Türkiye olarak ulaşıyoruz ve Allah’ın izniyle bundan sonra da uğraşacağız. İşte Cumhurbaşkanımızın eşi, oğlu ve Bakanımız oralara gittiler, oradaki acıya dikkat çekmek için. En azından onların dertleriyle dertleşmek için. Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi diyor ki, bizim Arakan diye bir gündemimiz yok. Evet, sizin mazlumlarla ilginiz yoktu, Suriye ile ilgili gündemimiz de yoktu, ne zaman kapınıza dayandılar o zaman gündeminize aldınız ve sözünüzü de tutmadınız. Ama Allah’a çok şükür bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var, 3 milyon Suriyeliyi de misafir eden bir Türkiye de var” şeklinde konuştu.

İNŞALLAH 2019’DA MALATYALILAR CEVABINI VERİRLER

“Biz bir yandan ekonomiyi büyütürken bir yandan da terörle mücadele ediyoruz” diyen Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da bu millet nasıl sivil bir direniş gösterir hep beraber gördük. Biz bu milletle övünüyoruz, onur duyuyoruz; bu milletin mensubu olduğumuz için de Cenab-ı Allah’a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çünkü bu millet asla zalimden yana olmadı, asla bundan sonra da olmayacak. Bu millet haktan yana oldu, devletten yana oldu, mazlumdan yana oldu, milletten yana oldu, Türkiye’den yana oldu. Dolayısıyla biz terör örgütlerinin inlerine girerken birileri bundan rahatsız olabilir, birileri zaten hep rahatsızdı. Bakınız biz iktidara gelmeden önce milli ve yerli savunma sanayide bizim sadece yerli oranı yüzde 18’di, bugün yüzde 66-68’lere geldik. Bu önemli bir oran ve inşallah bu oranda yerlileşerek, millileşerek dünya ile her alanda olduğu gibi bu alanda da rekabet edeceğiz. Biliyorsunuz biz bırakın silahlı İHA’ları, silahsız İHA’ları bile alamıyorduk ama Allah’a hamd olsun bu ülkenin çocukları onu da yaptı, hem de silahlısını yaptı. Ve baktığınız zaman o teröristler kafalarını kaldırdıklarında o bombalar santim oynamadan onların başlarına düşüyor. O anda teröristleri yok ediyor. Ama bundan CHP’nin vekili rahatsız oluyor ve diyor ki nerden çıktı bu İHA’lar. Bu İHA’lar milletin bağrından terörle mücadele etmek için çıktı. Sen oradan bu İHA’lar nereden çıktı diyeceğine terörün öldürdüğü Muhammed, Abdulkadir, Ahmet bebelere sahip çık. Oradan çukur siyaseti izleyerek esnafı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık ve nereden çıktı bu çukur siyaseti de, bu dağa sırtını dayayanlar nereden çıktı diye hesap sorabileceksen oradan hesap sor. Millete karşı efelenerek milletin değerlerine karşı gelerek hesap sorulmaz. Dolayısıyla bunun cevabını CHP’nin Genel Başkanı veremedi, inşallah 2019’da Malatyalılar cevabını verirler.”

HER KESİME EL UZATTIK

Bakan Tüfenkci, “Biz Türkiye’yi her alanda en az 3 kat büyüktük, büyütmeye de devam diyoruz. İktidara geldiğimizden bu yana her kesime el uzattık. Herkese ister oy versin, ister vermesin ötekileştirmeden 80 milyonu kardeş bilerek hizmet götürdük ve dedik ki bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız birinci sınıf vatandaşımız olsun. Ve bu bayrak altında bu pasaportu taşısın. Bu yüzden dünya ile rekabet edebilmek için biz her alanda her kesime el uzattık ve uzatmaya da devam edeceğiz. Bizi engellerle durdurmaya çalıştılar, işte kurulduğunda hatırlayın; kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başbakan yaptırmamak için uğraştılar, muhtar bile olamaz dediler ve o bugün Allah’ın izni ile cumhurbaşkanı oldu ve milletin külliyesini muhtarlara açtı, her ay ve her hafta muhtarlarla toplantı yapıyor ve milletin temsilcileri olarak derdinizi dinliyor, sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Biz 2007 yılında e-muhtıralarla da karşılaştık ve yine çözümü millette bulduk ve millete gittik. Sizler önümüzü açtınız. Hiç çekinmeyin, korkmayın. İnanın AK Parti’de dokunmadık kimse yok, sıkamadığımız el, bakamadığımız yüz olamaz. Yeter ki gidelim, arayalım. Onlara davamızı, hareketimizi hizmetimizi anlatalım” şeklinde konuştu.

Son olarak sözü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık aldı. Milletvekili Çalık, kongrenin hayırlar getirmesini dileyerek, 15 yıldır iktidar olan bir partinin mensupları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyayı hizaya çektiğini belirten Milletvekili Çalık, “Hangi şehre gidersek, hangi ilçeye gidersek, hangi beldeye gidersek, hangi mahalleye gidersek yüzümüz ak, alnımız pak. Gittiğimiz her yerde 16 yılın izi var, 15 yıllık iktidarın imzası var. Liderimiz, partimizin kurucusu Genel Başkanımız o yürüdü, millet arkasından yürüdü” diye konuştu.

EY DÜNYA HİÇ Mİ VİCDANIN SIZLAMIYOR?

Avrupa ve dünyanın Arakan’da yaşanan zulmü seyrettiğini dile getiren Milletvekili Çalık, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi Arakan’daydı. O mazlumları izlediniz, o mazlumları gördünüz, o çocukları gördünüz, o kadınları gördünüz, o gençleri, o evlatları gördünüz. Ey Avrupa, ey dünya hiç mi vicdanın sızlamıyor senin, hiç mi görmüyorsun? Müslüman coğrafyasına ateş düşürenler, biliyorlar ki demokrasi bahanesiyle orayı ateşe atıp kenara çekilenler, şimdi Müslüman coğrafyasında, Arakan’da zulmü seyrediyorlar. Ama bilin ki, bu dünya size kalmaz” şeklinde konuştu.

YİĞİTLERİN HANIDIR YAZIHAN

Milletvekili Çalık, “Bugün Yazıhan’dayız. Yazıhan bizim yiğitlerin harman olduğu memleket. Ve ciridin bol, atın bol, yiğidin bol olduğu memleket Yazıhan’dayız. Osmanlı’nın burada izleri var. Yazıhan geçmişiyle, geleceğiyle önemli bir toprağımızdır, vatanımızdır. Ve Sultan 3. Murat Han’ın İran seferleri sırasında böyle dümdüz bir ovada gelip yazıda han kurmasıyla Yazıhan olmuştur. Öyle gelen geçenin hanı değildir. Yiğitlerin hanıdır Yazıhan. Siz 15 yıldır iktidarda 12 seçimde tam destek verdiniz. Yerel seçimler, genel seçimler, referandum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yazıhan kendine yakışanı yaptı. Hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla kendine yakışanı yaptı. Biraz önce bir yavrumuz geldi mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını sevdi. O çocukların umudu, o hepimizin umudu, geleceğimizin umudu. İşte çocukların umudu olan lider dünyaya meydan okumaya devam edecek. Sizin verdiğiniz güç ve destekle” sözlerini kaydetti.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ

Engelleri tek tek kaldırdıklarını ifade eden Milletvekili Çalık, “Bugüne kadar 16 yıl boyunca çok önemli hizmetler yaptık. Sadece 2002 eski Türkiye’yi hatırlayın. Beldeler vardı, hükümet değişiklikleri vardı, keyfiyete bağlı yasakçı uygulamalar vardı. Yükselen enflasyon vardı, banka hortumlamaları vardı, istikrarsızlık vardı. Ve bu istikrarsızlığa bağlı tıkanıklıklar, gerilemeler ve antidemokratik uygulamalar vardı. Bunların hepsine biz milletimizle dimdik ayakta durduk ve hepsini çözeceğiz dedik. Demokratik uygulamaları demokratikleşme paketlerimizle tek tek hayata geçirdik. Bugün binlerce şükürler olsun engelleri tek tek ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

17-25’LERİ GÖRDÜK

Türkiye’nin bütün dünyada mazlumların duasını aldığını söyleyen Milletvekili Çalık, “Antidemokratik uygulamalar sadece bunlar değildi. Aynı zamanda vesayetler vardı ve bu vesayetlerin karşısında biz dimdik durduk. 17-25’leri gördük. Geçmiş dönemin yaşatılan e-muhtıralarını gördük. Hep beraber bunlara karşı çıktık. Ama en büyük karşı duruş 15 Temmuz Milli İradenin zaferidir. Ve o zafer ki, şehitler verdi. O zafer ki, 2 bin 194 tane gazi verdi. Ve o zafer gerçekleşmediği takdirde Allah muhafaza hem darbe yapılacak hem işkence yapılacak. Aynen Suriye, aynen Irak, aynen İran, Afganistan hangi haldeyse Türkiye’yi bugün böl, parçala, yönet şeklinde işgal altına alacaklardır. Ben bu işgale karşı duran bütün kardeşlerime, Yazıhan’a, Malatya’ya ve Türkiye’ye bütün dünyada mazlumların duasını aldığımızı biliyoruz. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL