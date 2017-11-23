Malatyalı Piyade Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi, 30 Temmuz 2015’te Şırnak’ta yol güvenliğinin alınması sırasında teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit haberi giden bütün evler gibi, İbrahim Tanrıverdi’nin de baba ocağına ateş düştü. Şehidin ailesi bu acıyı hem yaşadı hem de evlatlarının ismini yaşatmak üzere harekete geçti. Onun ismi Sanat Sokağı’na verildi, sergiler açıldı, aile çok uğraştı ve her kelimesi gözyaşı kokan “Cennetteki Yıldızımız” adında bir kitap aile tarafından yazıldı. Tek amaçları İbrahim Tanrıverdi’nin, “Şehit olursam beni unutmayın, unutturmayın!” vasiyetini yerine getirmek olan aile, kendilerine yöneltilen eleştirilerle kahroldu… Şehidin annesi Gaffure Tanrıverdi ise bu durumdan en çok etkilenen ve üzülen kişi oldu.

Bu anlamda konuyla ilgili konuşan ve şehit İbrahim Tanrıverdi adına ailenin çıkardığı kitaptan bahseden şehidin ağabeyi Cengiz Tanrıverdi, “Kitabın adı 'Cennetteki Yıldızımız.' İbrahim şehit olduktan bir hafta sonra annemin teklifiyle ortaya çıkmış bir kitap. Amacı; kardeşimizin, evladımızın, şehidimizin adını bir ömür boyu yaşatabilmek. Kitabın ana fikrinin annemden çıkmasından dolayı, annem İbrahim’in doğumundan başlayıp, şehit olduğu tarihe kadar, aklında ve kalbinde olan bütün hissiyatını kaleme döktü. Kitabın içinde benim, diğer kız kardeşlerimin, ablamın, babamın İbrahim ile ilgili düşünceleri ve yaşanılan şeyler yer alıyor. İbrahim'in kendi günlüğünden birkaç bölüme de yer verdik. Kitap Nisan 2017'de basıldı. Tüm Türkiye'de internet ortamında satılıyor” diye konuştu.

SIRADA OKUTMAK VARDI…

Tanırverdi, “Kitap çıkmadan önce, kitabın çıkacağı ile ilgili haberleri duyanlar, kitabı sabırsızlıkla beklediklerini, çok merak ettiklerini söylüyorlardı ama sonra aynı şey olmadı. Biz kitabı daha çok kişiye ulaştırmak için annemle beraber yola çıktık, fuarlara, röportajlara katıldık. Tek amacımız kitabı okutmak ve daha çok kişinin eline ulaştırılmasıydı. Çünkü kitabı basmakla iş bitmedi sırada okutmak vardı. Kitaptan tabi ki bir gelir gelecek o gelir de annemin en baştan beri belirttiği gibi bağış olarak kullanılacak. Bağışın nereye gideceğini daha sonra aile birliği ile karar vereceğimizi söylemiştik” ifadelerini kaydetti.

ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKIN!

Kitabın çıkış amacını ticarete bağlayan kişiler olduğunu ve bu şekilde yorumlandığını belirten ağabey Tanrıverdi, “Bu yüzden çok kırgınız. Her gittiğim şehirde kitapevlerine giderim. Kitaplara olan ilgimden dolayı da giderim. Ve bu kitapevlerinde kardeşimin kitabını da sorarım. Yani kitap var mı burada, getirilmiş mi diye. İstisnasız hiçbir mağazada yok. Mağazalar getirtmiyor ve biz bunu değişik yorumlayabiliriz. Bundan 2-3 hafta önce Malatya'da bir kitap evine gittim ve bir merakla baktım. Rafta çok satanlarda şu anda kendisi terörden dolayı yatan Selahattin Demirtaş'ın çıkarmış olduğu 'Seher' kitabını gördüm. Bunu görünce çok şaşırdım, kızdım ve üzüldüm. Çalışan birini çağırdım ve ona tepkimi sundum. 2 hafta içinde yaklaşık 15 bin adet satılmış o kitap. Ben o kitapevine gidip, kardeşimin kitabını defalarca sipariş ettim ki rafta görünsün. Şimdi bu işe aslında çok farklı bir pencereden bakmamız lazım. Bu işin temelinde sahiplenmek var. O adamın terörist olması kitabın satılmasına engel değil. Neden? Çünkü onun yanlısı kişiler, çıkardığı kitabın rafta durması, görünmesi için birbirlerine sarılıp, bu kitabı okudular. Böylece ne oldu, çok satanlara girdi veya bütün sitelerde ve mağazalarda var. Teröristleri eleştirdik, onlara beddua ettik ama kendi şehidimize sahip çıkmak için hiçbir adım atmadık. Bir şehidin kitabı çıkmış, ne anlatıyor bu kitap? Eğer alacak gücünüz yoksa söyleyin: ben bu süre zarfında yüzlerce kitap dağıttım. Hiçbir maddi beklentim olmadı. Param yok diyordu, veriyordum. Yeter ki oku. Kendi ülkesini seven, sevdiğini düşünen vatandaşlar için söylüyorum: hiç kimse şehidine, ülkesinin değerlerine sahip çıkmıyor. Sadece lafta konuşuyorlar. İcraata gelince hiçbir şey yok. Benim derdim kitabın alınması değil, kitabın okunması ve şehitlerimize sahip çıkılması” sözlerini kaydetti.

Cengiz Tanrıverdi, “Benim için önemli olan, kitabın okunması. Nasıl okunuyorsa okunsun ama okunsun. Kim aldı, dağıttı benim için hiç önemli değil. Ben neredeyse korsan dağıtılmasından yana olacağım” dedi.

ANNEM, BABAM ÜZÜLMESİN DİYE BİZ ÇOK AMACIMIZDAN VAZGEÇTİK

Şehit İbrahim Tanrıverdi’nin kız kardeşi Ayşe Tanrıverdi ise, bu kitap için annesinin ve diğer aile üyelerinin çok uğraştığını vurguladı. Ayşe Tanrıverdi, “Biz çok çaba sarf ettik. Ben ağabeyimin defalarca belediyelere gittiğini ve yayınevleri için sosyal medyada kıyametleri kopardığımızı bilirim. Annemin kitap yazması beklenmiyordu. İnsan bu kadar acının içinde nasıl böyle bir şey olacak diye merak ediyordu. İlk başta yapamaz zannettim. Çünkü yazdıkça onu hatırlayacaksın. Biz insanlara aslında içimizdeki duyguları bir an olsun göstermek istemiştik. Çoğu gördü. Gerçekten hiç ummadığım insanlar elimden tuttu, acıma ortak oldu. Özellikle gençler geldiği zaman annem ve babam İbrahim'i görüyoruz diyorlar. İçten düşünen, hisseden gören insanlar varken, kimisinin para için, şöyle böyle konuşmaları çok üzücü ve iğrenç şeyler. Annem her defasında daha çok kabuğuna çekilmek istedi. Aslında onun da içinde acısını bağıra bağıra anlatmak var. Bazen ‘Ayşe ben bir şeylerle uğraşmak, yazmak istiyorum’ diyor. Ben de yaz diyorum, çekinme diyorum. Ancak bizde elalem ne der, var. Güzel bir şey için bir adım atacağız ancak bu laf bizi tutuyor. Annem, babam üzülmesin diye biz çok amacımızdan vazgeçtik. Benim yerime annem burada olabilir, konuşabilirdi ancak insanların düşünceleri bu durumda olmamızı sağlıyor. Biz birini sonsuza uğurladık, bize destek olmaları gerekiyor” sözlerini kaydetti.

ACIDAN KAÇMAYIN!

Tanrıverdi, “Bazıları gerçekten çok destek oluyor. Ben çok mesaj aldım. 'Ne olur görüşelim' diyorlar. Tabi her zaman kapımız açık. Ve böyle çok dostluklarım oldu. Umduğum insanlardan da 'başın sağ olsun. Allah başka dert vermesin' diye duydum. Benim tek isteğim ağabeyim bilinsin. Tek diyeceğim şey, acıdan kaçmayın. Şehit acısını aile her saniye yaşıyor” diye konuştu.





















TÜRKAN YILDIZ