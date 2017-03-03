Uyuşturucu tacirlerinin mesken tuttuğu park, bahçe ve metruk binalara da NARKOTİM ekipleri tarafından denetimler sayesinde uyuşturucu tacirleri büyük darbeler aldı. Malatya il merkezi ve ilçelerde yanı sıra, uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan Malatya-Ankara karayolu üzerinde de uygulamalarını sürdüren NARKOTİM ekipleri tarafından yapılan operasyonların ardından uyuşturucu tacirlerinin başka güzergahlarda sevkiyat için arayış içine girdiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM ekipleri park, bahçe ve metruk binalara yönelik yapılan denetimlerde öğrencilere yönelik yapılan uygulamalarda ise, okul önü ve çevresi ile okullara yakın işyerleri ve park ve bahçelerde kontroller ile öğrencilere yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Okul önünde öğrencilere yönelik yapılan uygulamalarda da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları NARKOTİM ekipleri tarafından ocak ayında yapılan operasyonlarda,135 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan soruşturmada ise 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. Eğitim-öğretim dönemi boyunca okul önlerinde ekipler tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi.

VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kurulan NARKOTİM ekipleri vatandaştan da tam not aldı. Okul önünde denetimler ile birlikte öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme faaliyetlerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, “Eskiden okul önlerinde korkumuzdan geçemezdik. Denetimler artınca bu şahısların hiçbirini görmüyoruz. Bu olaydan dolayı ailelerimizde sevindi. Onlarda bizimle birlikte okula geliyorlardı. NARKOTİM ekiplerine teşekkür ediyoruz. Okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenliği için çok güzel bir proje. Böyle kötülüklerin tamamen yok edilmesini tabi ki kimse bekleyemez ama minimize edilebileceği ortada” diye konuştular.

“NARKOTİM YARDIMA YETİŞTİ”

Mehmet Kılınç isimli öğrenci velisi ise, “Denetimlerin sürekli olması bizi sevindiriyor. Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile okula gönderebiliyoruz. Önceleri buralarda barınan insanlar vardı. Okul önünde sürekli kavgalar vardı bu kavgalarda bitti artık. Çocuklarımız kötü insanların eline düşmemesi bir öğrenci velisi olarak sevindiriyor. Ne kadar iyi veli olursan ol bu insanlar ile baş gelmemiz imkansız ama konuda Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı NARKOTİM ekipleri yardımımıza yetişti. Çocuklarımda artık okula giderken kendi başlarına gidebiliyorlar bu bizim için sevindirici bir olay” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK