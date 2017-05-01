Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından “Malatya İlinde Makineli Kırkım Elemanı Projesi” kapsamında yetiştiricilere verilen 2 haftalık eğitim tamamlandı. Son eğitimi uygulamalı olarak Battalgazi ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi’nde verildi. Eğitim sonunda bir açıklama yapan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kursun son eğitimini uygulamalı olarak verdiklerini ifade etti.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAPILIYOR

Eğitimin ne kadar önemli olduğunu her platformda söylediklerini dile getiren Başkan Akın, “Hayvanın kırkılabilmesi ve yapağısının yok olmaması adına kırkım kursunun ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’de Birlik olarak ilk kez bu eğitimi yapmamız önem arz ediyor. Bizim ilk projemiz olan yüzde 80 hibeli 100 kırkım makinesini kırkım kursuna katılan arkadaşlarımıza verilebilmesi ve amacına hizmet etmesi noktasında da DAP’tan destek bekliyoruz. Bu projemiz geçerse kırkım kursuna katılan arkadaşlarımız da hayvanlarını otomatik kırkım makineleriyle yapacaklar. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu her platformda söylüyoruz. Kurslarımıza taleplerin olması halinde bütün ilçelerimizde kırkım kursları açabiliriz” diye konuştu.

DAHA FAZLA İLGİ BEKLEDİM

27 kursiyerin eğitim aldığını kaydeden Başkan Akın, “Kursumuz toplamda 40 saati teknik, 16 saatte uygulamalı olan 2 haftalık bir kurstu. Bugün kursumuzun son günü. Ama bu kurs tamamlandı diye bir şey yok. Bunun sonunda bir de sınav ve puanlama sistemi olacak. En az 70 puan alınması lazım ki, sertifika alınmaya hak kazanılabilsin. İlk eğitim olmasına rağmen yetiştiricilerimizin kırkım kursuna ilgisi iyiydi. Ama ben daha fazla ilgi bekledim. Çünkü bizim yaklaşık 2 bin üyemiz var, şu anda 27 kursiyerimiz var. Ben isterdim ki, ilk etapta 3-5 kurs birden açabilelim. Ancak yetiştiricilerimiz meziyetli bir iş yaptıkları için zaman bulamıyorlar. Ama biz yetiştiricilerimize her platformda yardımcı oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ZORLANAN KURSİYERİMİZ OLMADI

Eğitmen Ayşegül Karakuş ise, eğitimin çok güzel geçtiğini belirtti. Karakuş, “Yetiştiricilerimize videoda verdiğimiz eğitimleri şu anda uygulamalı olarak yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Yetiştiricilerimiz bu işin içerisinde olmasına rağmen kırkım işine meraklı ve hevesli olmaları bizleri sevindirdi. Uygulamalı eğitimimiz oldukça güzel geçti. Zorlanan kursiyerimiz olmadı. Çoğu zaten kırkım makinesi kullanıyordu. Sertifikayı sadece için, geleceği için yaptılar” ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Kendilerine her konuda destek verilmesini isteyen yetiştirici Caner Sarıgül de, “Eğitimimiz bayağı başarılı geçti. Böyle bir kursa katılımın daha çok olması gerekiyordu. Çok yetiştirici olmasına rağmen katılımı az olarak değerlendiriyorum. Ben daha çok katılım olmasını bekliyordum. Ama bu kırkım kursunun önü açıldı. İnşallah diğer açılacak olan kurslarda bu hedef daha da yükseklerde olacak. Kırkım makinesiyle 4-5 dakikada bir koyun kırkılabilir. Eğer makasla olsaydı bu 10-15 dakikayı bulacaktı. Bize bazı konularda mesela makine olsun, jeneratör olsun, bu tür kurslar olsun destek verilmesini istiyoruz. Hayvancılık bizim atalarımızdan gelen bir meslek dalı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL