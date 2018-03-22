''UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) hizmete sunduğu İTO Bilgilendirme Merkezi’nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Çiftlik Bank’a ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve kendisini eleştirdiğini hatırlatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Bakan yeni mi uyandı?’ Hayır Kılıçdaroğlu, bakan yeni uyanmadı, siz yeni uyandınız. Yanlış bilgilerle sağa sola saldırdığınızı görüyoruz. Hükümet olarak bizim yaptıklarımıza hem kör hem de sağır olmasına rağmen bilgilenmeden konuşunca böyle gerçekten kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veriyor.” dedi.

Bakanlığın kamuoyunu bilgilendirme görevine işaret eden Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank’ı Türkiye’nin gündemine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın getirdiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kamuoyunun gündemine bizler getirdik, müfettişlerimiz çok hızlı bir şekilde teftişlerini yaptı, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Reklamlarında ‘bank’ ifadesini kullanamaz diye reklamlarını durduran bizim bakanlığımız ve vatandaşları da uyarıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilmiyor ki bakanlıkların bir görevi de vatandaşları uyarmak. Kendisi diyor ki niye vatandaşları uyarıyorsun. Neredeyse diyeceğiz ki ‘hırsızın hiç mi suçu yok?’ ‘Vatandaşlar ne bilsin’ diyor. İşte vatandaşları bilgilendiriyoruz. Özellikle buna benzer yapılar üzerinde de belki senin haberin yok, biz onların üzerine de gidiyoruz. Müfettişlerimiz incelemelerini bitirdiğinde, suç tespit ettiklerinde hemen suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılarımızı harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla sen hiç merak etme Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanımızla, başbakanımızla, hükümetimizle her olaya vaziyet ediyor, her olaya müdahale ediyor, sadece bu tip dolandırıcılara değil her olaya müdahale ediyoruz. Sen rahat ol. İş başında bir hükümet var.”

''BU TÜR YAPILARA KARŞI MÜDAHİL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Bakan Tüfenkci, Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerinde dini vurguda bulunmasına da değinerek, “Sahtekarın, dolandırıcının dini imanı olmaz. Sahtekar sahtekardır, dolandırıcı dolandırıcıdır. Nasıl ‘İslami terör’ olmadığı gibi terör terörse, dolandırıcının sahtekarın da dini veya dinlisi dinsizi olmaz, sahtekar sahtekardır. Her platformda vatandaşları uyarmaya devam edeceğiz ama uyarmaya devam etmekle kalmayacağız. Bu tür yapılara karşı da elimizdeki yetkiler dahilinde müdahil olmaya devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın dolandırılmasına karşı da engel olacağız.” ifadelerini kullandı.

''HİÇBİR SORUNU ÖTELEMEDİK''

Özel sektörün bütün gücüyle üretime destek verdiğini belirten Bakan Tüfenkci, hükümet ve bakanlıkların da üretimin önündeki engelleri kaldırdığını vurgulayarak, “Çözüm bekleyen hiçbir sorunu ötelemedik. Çalışanın, üretenin yanında oluyoruz. Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Toplum güçlü olmadan devletin güçlü olamayacağını biliyoruz. Yatırımları da özellikle özel sektör eliyle yapmaya, özel sektörün girişimlerini desteklemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, İTO’nun resmi açılışını yaptığı İTO Bilgilendirme Merkezi’nin ticari hayata katkı sağlayarak, doğru bilgiye hızlı ulaşım imkanı sağlayacağını kaydederek, “Bilgi önemli bir destek, para kadar önemli bir destek, sermaye kadar değerli. Özellikle o bilginin toplu sunulması da o derece önemli. Dolayısıyla İTO Bilgilendirme Merkezi’ni önemsiyoruz. Bilgilendirme Merkezi'mizin başta İstanbul'daki ticaret erbabı olmak üzere bütün Türkiye'ye hayırlı, uğurlu omasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Emeği geçen başkanlarıma, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Tüfenkci, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve diğer ilgililerle beraber açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. busabahmalatya.com