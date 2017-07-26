Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konseyler Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 1 milyon 488 binin üzerinde istihdam sağladığına dikkat çekti. Tüfenkci, FETÖ’nün iş hayatı içindeki yapılanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Uzun bir süre içinde devlete sızan hain yapı üyelerinin iş dünyasını da boş bırakmadığını gördük. Bunlar nasıl kamuda yuvalandılarsa, iş dünyasında da yuvalanmaya çalıştılar. Biz bunları kamuda yuvalanmaya çalıştıkları yapılardan söküp atıyoruz. Bundan sonraki sızma teşebbüslerine karşı da uyanık olacağız."

Tüfenkci, oda ve borsa seçimlerinin yaklaştığına değinerek, seçimlerin adil rekabet şartları altında, demokratik bir ortamda ve şeffaf şekilde gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini söyledi.



YÜKSEK BÜYÜMELERİ DE YAKALAYACAĞIZ

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsüne rağmen hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer aldığına dikkat çeken Tüfenkci, "2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Reel piyasanın kendi şartları ve yansıyan istatistik rakamları ve veriler bu olumlu gidişin ifadesi olarak yansıyor. Bu büyüme rakamlarını 2018 ve sonrasında daha da yükselterek hedeflerimize doğru yol alacağız. 2023 hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yüksek büyümeleri de yakalayacağız" diye konuştu.



İŞ DÜNYAMIZIN SESİNE KULAK VERDİK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında istihdam seferberliği ile son 6 ayda Türkiye genelinde 1,2 milyon kişiye ilave istihdam sağladığını sözlerine ekleyerek, "Bunu başaranlar da, oda ve borsa camiamızdır, işte burada konseylerimizin temsil ettiği ticaret ve sanayi erbabıdır. Hükümetimizin, iş dünyamızın sesine kulak vererek başlattığı adımı, dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştürdük" dedi.



ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ ARASINA SOKACAĞIZ

KOSGEB İşletme Kredisi Desteği’nin, 260 bin KOBİ’ye ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisini, zor duruma düşürmek için terör örgütlerini kullanarak saldıran odaklar, ne yaparsa yapsın, nasıl saldırırsa saldırsın, başaramayacaklar. Hep birlikte reel sektör için çok daha hayırlı işlere imza atacağız. Ve el birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız" ifadelerini kullandı.

İHA