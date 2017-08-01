Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette Adalet Yürüyüşü’nden ve Malatya’nın sorunlarından bahseden Ağbaba, önemli yorumlarda bulundu. Milletvekili Ağbaba, “Adalet’ yürüyüşünden sonra Malatya’ya geldik. Adalet yürüyüşünde bilindiği üzere kortej sorumlusu olmam hasebiyle 25 gün boyunca yürüdüm. Daha sonrasında mecliste ‘Adalet’ nöbeti tuttuk. Son bir ay içerisinde sadece eski il başkanımızın cenazesine için Malatya’ya gelebilmiştim. Malatya malum bizim seçim bölgemizin içerisinde olan tüm yaşamımızın geçti yer. Kendimi daha çok güvende hissettiğim kendi memleketim ve aşkla bağlandığım evimdir. Ne zaman fırsatını bulsam buraya gelerek nefes alıyorum. Memleketimi, Malatya’nın insanlarını, toprağını her şeyini seviyorum” diye konuştu.

YIL 2017, MANZARA HEP AYNI

Malatya’da tarım arazilerinde kanalizasyon suyuyla yapılan bahçe sulamalarına dikkat çeken Ağbaba, “2011’de milletvekili oldum. Daha öncesinde İl Başkanlığı görevi yaptım. Malatya’nın her türlü sorununa hakimim. Hangi mahallede ne sorun var, hepsini çok iyi biliyorum. İlk milletvekili olduktan yaklaşık 20 gün sonra bir grup partililerle Battalgazi ilçe merkezine gitmiştim. Oradaki manzarayı görünce gözlerime inanamamıştım. Koskoca kanalizasyon borularının kırıldığını ve kanalizasyondan gelen suyla kayısı ağaçlarının sulandığını gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığım için fotoğraflarını çekmiştim. Hem Mecliste gündeme getirdim hem de ‘Malatya’da halen kanalizasyon sularıyla ağaçlar sulanmaya devam ediyor’ diyerek konuşma yaptım. O dönemki milletvekilleri bizleri yalanladılar. Yıl 2017, hala aynı manzara devam ediyor. Alişar’dan Boran’a, Eskimalatya’dan Dilek’e kadar, insanlar kanalizasyon suyuyla bahçelerini sulamaya devam ediyor. Bu manzara siyaset ve insanlık açısından baktığınızda utanç verici bir hadisedir. Bu sorunun hala çözülememesinden kendime bile pay çıkarıyorum. Türkiye’nin en büyük kayısı pazarı, sebze yetiştirilen tarım kenti diye övünürken, hala sulama suyu sorununun çözülememesi durumuyla karşı karşıyayız. Bunda elbette en büyük sorumluluk siyasetçinin, ama halkında sorumluluğu çok. Çünkü yıllardır Mecliste bunu tek başıma dile getirdim. Her sandığa gidildiğinde bu sorun akıllara gelmezse tabii bu sıkıntı devam eder. Halbuki susuzluk sorunu için 7 kilometrelik boru hattı döşense bütün sıkıntı çözülecek. Ama inanın bunu vatandaş istemiyor. Vatandaş kanalizasyon suyuyla kayısısını, bahçesini suluyor ama hala aynı partiye oy vermeye devam ediyor” dedi.

ÇOK UZAĞA GİTMEYE GEREK YOK

Malatya’da yaşanan susuzlukla ilgili konuşan Ağbaba “En son referandumda yüzde 70 oranında oy çıktı. Malatya’nın sokaklarına, çarşısına mahalle aralarına ve trafiğine bir bakın. Karşılaştığınız manzaradan memnunsanız diyecek bir şey yok. Demek ki bu durumu biz istiyoruz hak ediyoruz. Demek ki böyle yönetilmeyi hak ediyoruz. Malatya’nın merkezi köy mü şehir mi belli değil. İlçelerin durumu keza aynı Yeşilyurt’a eğer 10 gün daha sulamaya suyu gelmezse ağaçların kuruyacağı ifade ediliyor. Yapacakları tek şey; Şerefhan Deresi’ni, sulama suyunu bağlayacaklar. Yazıhan’dan Yeşilyurt’a kadar hala mahallelerde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Ben bunu tek başıma dile getiriyorum ama tek başıma söylememle hiçbir yere varılmıyor. Söylediklerimin arkasında duracak insanlar lazım. Genel olarak baktığınızda her tarafından sorun fışkıran bir Malatya var. Çok uzağa gitmeye gerek yok komşu illere bakın bir de kendi şehrimize bakalım” şeklinde konuştu.

HODRİ MEYDAN!

Vatandaşın devletle olan tüm iletişim kaynaklarının kesildiğini savunan Veli Ağbaba “Milletin devletle bütün iletişim kanalları kesilmiş durumda. Yolsuzluk oluyor, Veli Ağbaba veya CHP söylerse gündeme geliyor. Eğer biz söylemezsek onun da üzeri örtülüyor. Allah aşkına Malatya’da yolsuzluk yapılmayan hangi kurum var? Referandum zamanı açık açık söyledim; ‘Malatya belediyelerinde yolsuzluk yapılıyor’ dedim. Bunları söylüyorum, isterlerse hakkımda dava açsınlar. Milyonlarca para referandumda harcandı. Dört bir yanı ‘evet’ yazılı pankartlarla donattılar. Suç işlediler. Milletin parasını cebinden alıp suç işlediler yolsuzluk yaptılar. Onca kampanyanın parasını nereden aldılar? Muhtarlar yüzlerce yemekli toplantılar düzenlediler. Biz neden yapamıyoruz böyle toplantıları? Ahmet Çakır bunca şeyin parasını kendi cebinden mi veriyor? Hodri meydan diyorum, göstersin faturalarını. Ama maalesef kent de sesini çıkarmıyor. STK’lar, dernekler, odalar birliği, esnaflar; hani neredesiniz? Bizim paramızı nereye harcadın sorsanıza hesabını. Bugün bakkaldan bir tane sakın çalınsa cezası var” ifadelerini kaydetti.

‘PROTESTOYA GELDİK, BİZE KAYISI YEDİRDİLER’

Amacının Malatya’nın ismini daha güçlü duyurmak olduğunu ifade eden Ağbaba, “Ben sadece Türkiye’de Malatya’nın ismini daha gür şekilde duyurmaya çalışıyorum. Malatya’nın milletvekili denildiğinde Veli Ağbaba akıllara geliyor, kendimle gurur duyuyorum. Sağcı-solcu, AK Partili, CHP’li ayırmadan söylüyorum; bununla mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar seçmenler arasında ayrım yapmadım yapmayacağım. Burada, İstanbul’da, Ankara’da İzmir, Bursa’da nerede Malatyalı görünce hiçbir zaman siyasi görüşünü sormam. ‘Adalet’ yürüyüşünde bile Malatya gündeme geldi. Kendi yerel medyamız gündeme getirmemiş olsa bile tüm ulusal medyada Malatya ve kayısı gündeme geldi. Karşılaştığım bir ilginç olaydan bahsedeyim: Hendek’te düzenlenen bir programa katılmaya gittik. Hendek CHP’ye çok az oy veren bir bölge ve etkinliğe AK Partili gençlerin katıldığını gördüm. Anlaşılan oraya gitmemizden pek memnun değillerdi. Arkadaşlarımız Malatya kayısısı getirmişlerdi ve kendilerine ikram ettik. ‘Biz AK Partiliyiz’ diyerek cevap verdiler. Ben de ‘sonuçta size kayısı ikram ediyoruz, kayısı herkesi ortak noktada buluşturan bir meyvedir’ dedim. Neyse gençler kamptan ayrılırken kendi aralarında şöyle cümle kurdular ‘protestoya geldik, bize kayısı yedirdiler.’ Gördük ki kayısı tüm öfkeyi alıyor, hoşgörüyü getiriyor” şeklinde konuştu.

ADALET KAMPI

Öte yandan Milletvekili Veli Ağbaba, bu ayın sonunda Çanakkale’de 5 günlük bir Adalet Kampı yapacaklarını ve tüm mağdurların sorunlarını yapılacak olan bir kurultayla dinleyeceklerini söyleyerek, herkese çağrıda bulundu. Ağbaba, “Şühedaya yürüyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek olan kamp programının, Adalet Yürüyüşü gibi çok etkili olacağını düşündüklerini de belirtti.









ÖMER ALİ DELİBAŞ