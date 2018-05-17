UTANÇ İSTATİSTİĞİ

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2017 yılında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında 89 bin 725 dosya incelendi. Bu dosyalar içerisinde 33 bin 441 adeti çocuğa karşı işlenen cinsel istismar oldu. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların yüzde 37’sini “çocuk istismarı” oluşturdu.

SUÇ SAYISI 53

Öte yandan Malatya’da da bazı rakamlar göze çarptı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ‘Cinsel Saldırı Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 53 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 42, mahkumiyet sayısı 10, beraat sayısı 19 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.

ÇOCUĞA SALDIRI

‘Çocukların Cinsel Saldırı Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde ise, Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 168 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 145, mahkumiyet sayısı 83, beraat sayısı 62 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.

CİNSEL TACİZ

‘Cinsel Taciz Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde de, Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 78 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 81, mahkumiyet sayısı 24, beraat sayısı 15 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.