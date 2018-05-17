Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102005
ALTIN
184.754
DOLAR
4.4568
STERLİN
6.0187
EURO
5.2572

UTANÇ İSTATİSTİĞİ

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2017 yılı verilerine göre, geçtiğimiz yıl işlenen 89 bin cinsel istismar suçunun 33 bini çocuğa karşı işlendi. Malatya’da ise çocuklara yapılan cinsel saldırı suçundan dolayı 168 dava açıldı ve bunlardan 83’ü için mahkumiyet kararı verildi.

UTANÇ İSTATİSTİĞİ

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2017 yılı verilerine göre, geçtiğimiz yıl işlenen 89 bin cinsel istismar suçunun 33 bini çocuğa karşı işlendi. Malatya’da ise çocuklara yapılan cinsel saldırı suçundan dolayı 168 dava açıldı ve bunlardan 83’ü için mahkumiyet kararı verildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:46
UTANÇ İSTATİSTİĞİ

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2017 yılında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında 89 bin 725 dosya incelendi. Bu dosyalar içerisinde 33 bin 441 adeti çocuğa karşı işlenen cinsel istismar oldu. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların yüzde 37’sini “çocuk istismarı” oluşturdu.

SUÇ SAYISI 53

Öte yandan Malatya’da da bazı rakamlar göze çarptı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ‘Cinsel Saldırı Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 53 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 42, mahkumiyet sayısı 10, beraat sayısı 19 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.

ÇOCUĞA SALDIRI

‘Çocukların Cinsel Saldırı Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde ise, Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 168 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 145, mahkumiyet sayısı 83, beraat sayısı 62 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.

CİNSEL TACİZ

‘Cinsel Taciz Suç ve Karar Sayıları’ kategorisinde de, Malatya’da açılan davalardaki suç sayısı 78 oldu. Aynı verilere göre, çıkan davalardaki suç sayısı 81, mahkumiyet sayısı 24, beraat sayısı 15 oldu. Diğer kişiler ise farklı durumlardan yargılandı.

TÜRKAN YILDIZ

Son Güncelleme: 17.05.2018 12:49
Anahtar Kelimeler:
Dava AçıldıCinsel IstismarCinsel Saldırı Suçu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Çınar çalışmaları yerinde inceledi
Ramazan Geceleri başladı
Ramazan Geceleri başladı
Kuzey Kuşak Yolu'nda çalışmalara devam
Kuzey Kuşak Yolu'nda çalışmalara devam

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim