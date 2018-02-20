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ÜSTGEÇİT YOLUNA 3 MİLYON HARCAMA

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TCDD iş birliği ile yapılan Alparslan Türkeş Bulvarı Topsöğüt üst geçit yolu büyük oranda tamamlandı. Asfalt çalışmalarının yapıldığı üst geçit bölgede ulaşımı rahatlatırken, bazı yerlere de ulaşımı kısaltacak. Büyükşehir Belediyesi bu noktada yapılan çalışmalara toplam 3 milyon TL’nin üstünde harcama yapıyor.

ÜSTGEÇİT YOLUNA 3 MİLYON HARCAMA

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TCDD iş birliği ile yapılan Alparslan Türkeş Bulvarı Topsöğüt üst geçit yolu büyük oranda tamamlandı. Asfalt çalışmalarının yapıldığı üst geçit bölgede ulaşımı rahatlatırken, bazı yerlere de ulaşımı kısaltacak. Büyükşehir Belediyesi bu noktada yapılan çalışmalara toplam 3 milyon TL’nin üstünde harcama yapıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 12:28
ÜSTGEÇİT YOLUNA 3 MİLYON HARCAMA

Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üst geçidin altyapısı, yan yolları, stabilizesi, perde duvarı ve asfaltlanması Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre düzenlenmesi, aydınlatma direği ve korkulukların montajı ise birkaç gün içinde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalara toplam 3 milyon TL’nin üstünde harcama yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır üst geçitte devam eden çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez de katıldı. Yeşiltepe ve Topsöğüt bölgesini birbirine bağlayan tren yolunun güvenli hale geldiğini belirten Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, “Üstgeçidimizde şu an Büyükşehir Belediyemiz asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Korkuluklar ve aydınlatma çalışmalarından sonra burası her şeyiyle hazır hale gelecek. Bu eserin Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA’DA BİRKAÇ RİSKLİ NOKTA VAR

Demiryollarının geçtiği yerlerde güvenlik riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da birkaç riskli noktanın olduğunu söyledi. Çakır, riskli yerlerde Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından üst geçit yapımına başlandığını belirterek, 3 bölgede üst geçitlerin büyük oranda tamamlandığını söyledi.

TCDD ile ortak çalıştıklarını belirten Başkan Çakır, “Üstgeçidimizin kaba inşaatı TCDD tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada altyapı, yan yollar, stabilize, perde duvar, asfaltlama çalışmaları yaptık. Çevre düzenleme, aydınlatma ve korkuluk montajları da yapılacak. Üst geçidimiz Topsöğüt ve Yeşiltepe gibi gelişimi hızlı olan bu bölgemizin bütünlüğünü sağlayacak. Bir diğer üst geçidimiz ise Kuzey kuşak yolu üzerine yapıldı. O üst geçitte hazır hale geldi. Yakın zamanda oranında asfaltı serilecek. Bir diğer üst geçidimiz ise Babuktu bölgesinde sanayi sitemizin içinde bu sene orayı da tamamlayacağız. Bu üst geçitler ulaşımı rahatlatıp yolları güvenli hale getirecek. Malatya’mız için hayırlı olsun” açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ3 Milyon TL
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