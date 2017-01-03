Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, başkan yardımcılarıyla birlikte dün Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Sağlık Sen Malatya İl Binasında gerçekleştirilen ziyarette ilk konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı.

Konuşmasına yeni yılın bütün millete ve insanlara hayırlar getirmesini temenni ederek başlayan Başkan Polat, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendirdi.

TERÖRÜN DİNİ, RENGİ, IRKI ASLA OLMAZ

Terörün dininin, ırkının, renginin olmadığını belirten Başkan Polat, “Bu saldırı sadece bizim milletimize değil tüm dünyaya ve tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Terörün dini, rengi, ırkı asla olmaz. Bugün uluslararası güçler teröre destek çıkarak, onlara altyapı sağlayarak, burada belki ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirmek için planlar kuruyorlar. Ama terör dönüp kendisini besleyen güçleri de mutlaka vuracaktır” ifadelerini kullandı.

BU TOPRAKLAR TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ

Terör saldırılarının bir an önce durmasını ümit ettiğini kaydeden Başkan Polat, şunları ifade etti:

“Bizim ülkemiz, bu topraklar terörden çok çekti, yıllarca çekti. Terör bir gün camideki insanları vurur, bir gün havradaki insanları vurur, bir gün gece kulübündeki insanları vurur, bir gün Başbağlar’daki bir köye saldırarak masum insanları vurur, ama sonuçta terörün vurduğu bütün kesim masum halktır. 2017 yılına acı bir saldırıyla başlamış olduk. Ümit ederim ki, bu saldırılar bir an önce durur. Devletimiz, milletimiz bunların üstesinden zaten gelecektir. Çünkü bu topraklar sürekli, tarih boyunca bu mücadelelere sahne olmuş topraklardır. Bugün FETÖ terörünün de temel mantığı, FETÖ terörünü besleyen uluslararası güçlerin de temel mantığı bu topraklardaki huzursuzluklar ve bu toprakları istediği gibi evirip çevirmeleri içindir. Ama bu topraklar asla ihanete, teröre uzun vadeli memba olmamıştır. İnşallah biz de millet olarak bunun üstesinde geleceğiz.”

Öte yandan bugün (dün) Sağlık-Sen’i ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Polat, bu anlamda yerel yönetimlerin mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe ve istişare halinde olmasının gerektiğine vurgu yaparak, bunun da sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bingöl, terörün tek vücut olarak insanları yok etme hedefinde olduğunu belirtti.

HEP BERABER HAREKET ETMELİYİZ

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Bingöl, “Biz sivil toplum örgütleri ve siyasiler olarak artık amasız, şartsız, koşulsuz olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber hareket etmeliyiz. Bu süreç içerisinde emperyalist zihniyetlerin hep birlikte hareket ettiğini ve taşeron örgütleri de kullanarak ülkenin huzurunu kaçırma ve ‘bu ülkeyi Suriye’ye nasıl çeviririz’ amacı içerisindeler. Bizler de tek yumruk olarak ülkemizin birlik ve beraberliği, kardeşliği, huzuru için düşüncesi, fikri ne olursa olsun hep beraber hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL