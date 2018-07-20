Usta öğreticilere Gürkan'dan destek

Burada konuşan Başkan Gürkan, usta öğreticilerinin önemine dikkat çekerek, “Demokrasinin kurumsallaşması ve ülkemizde aidiyet oluşumunun oluşması ve de temsil ettikleri birimlerin ya da üyelerin hak ve hukukunun korunması noktasında bu tür derneklerin, meslek örgütlerinin, sendikalarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, kısaca sosyal taraflar diye tarif ettiğimiz kuruluşların olması gerekir. Bu anlamda bu Usta Öğreticiler Derneği’nin Malatya'da kurulmuş olması önemli bir adımdır. Hakikaten Halk Eğitim Merkezi ile istişareler ve koordinasyonlu çalışın. Usta öğreticilerimizin zaman zaman biz kendi sergilerine gittiğimizde, iş yerlerinin çalışma koşullarının gittiğimizde oradaki sıkıntıları bizzat görüp yaşayanlardan bir tanesiyim. Ben Milli Eğitimden gelen biri olarak o çalıştığımız süre içerisinde bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını görüp, bilen biriyim. Bu çalışmalar esnasında, o çocuklarımız, usta öğreticilerimiz kendi eğitecekleri insanların sayısını bulmaları noktasında gayret göstermeleri, çalışacakları yeri, atölyelerin kendileri tarafından bulunmuş olması gibi işlemler baya sıkıntıya sokuyor. Bizlerde belediye olarak ve yerel yönetimler olarak bu arkadaşlarımızın bu sıkıntılarını giderme noktasında Belediyemize ait binalar olsun, kurumlar olsun ve belediyemizin imkanları dahilinde gerekirse kiralama veya da sözlü telkinle verilmesi hususunda bu gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Şuanda da bizim Battalgazi Belediyesi’nin belirli kültür merkezlerinde, Halk Eğitim kurslarında usta öğreticilerimiz hakikaten güzel hizmetler veriyor. Bu hizmetler noktasında İŞKUR Müdürümüz, gerek İl, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz gerekli gayreti gösteriyor. Bu anlamada bütün usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum, ellerine sağlık diyorum, hepsine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com