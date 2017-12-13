13 Aralık 2017 Çarşamba

Urhal’dan huzur kenti mesajı

Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya’nın bir huzur kenti olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:35
Urhal’dan huzur kenti mesajı

  Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ı ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya’nın bir huzur kenti olduğunun altını çizerek, sözlerini şöye sürdürdü:

"Bu konuda istihdam sağlayan ticaret ve iş adamlarımızın bu anlamda karşılıklı işbirliği içerisinde aynı duygu ve düşüncelere sahip olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler hep sizlerin yanındayız, Malatya’mızın kamu düzenini sağlaması asayişin temini edilmesi, suç ve suçlu ile müdahale noktasında bizler gayret gösteriyoruz. Sizlerinde bizlerin yanında olduğunuzu biliyoruz”

Ardından konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan ise, “Emniyet müdürümüz 15 Temmuz öncesi ve sonrası Malatya’daki olaylarda almış olduğu güvenlik tedbirlerini takdirle karşılıyoruz. Malatya’nın bir huzur ve emniyet şehri olması için müdürümüzün gayretlerini görüyoruz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal

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