 Urhal'dan Özcan'a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan İl Emniyet Müdürünün ziyaretinde duyduğu memnuniyeti belirterek Büyük Şire pazarında polis noktası oluşturulması ve asayişin sağlanmasında polisin yaptığı üstün gayret ve çalışmalardan dolayı Ticaret Borsası Meclisi ve üyeleri adına kendisine teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise, emniyet müdürlüğü olarak her zaman borsa üyeleri ve halkın yanında olduğunu, Malatya’nın yapılan yanlış algının aksine resmi veriler ışığında büyük şehirler içinde en huzurlu üç il arasında bulunduğunu ifade etti.

Urhal, büyük şire pazarında bulunan polis noktası aracığıyla esnafın huzurun bozmak isteyen kişilere kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirtti.

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