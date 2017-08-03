Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenlenen "9. Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gelişmiş demokrasilerde basın-yayın kuruluşları ve gazetecilerin, yerine getirdikleri siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle vazgeçilmez nitelikte olduğunu söyledi.

Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını sağlayan basın-yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir göreve sahip olduğunun altını çizen Tüfenkci, "Mesleğin yıpratıcı koşullarına ve çetin şartlara rağmen her durumda haber peşinde koşan, tek bir kare ve açıklama için saatlerce bekleyerek mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayretinde olan gazetecilerimizin gösterdikleri çaba övgüyü hak etmektedir" diye konuştu. Bakan Tüfenkci, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin Hükümetin önemsediği ve öncelik verdiği konular arasında yer aldığını belirterek, basının 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza attığını vurguladı.

İHRACATIMIZ ATILIMDA

Türkiye için 2016'nın zor bir yıl olduğuna değinen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Biz her alanda zorlu bir mücadelenin içindeyken ekonomimizle ilgili olumsuz algı oluşturmak için pusuda bekleyen kuruluşlar harekete geçti. Ekonomideki olumlu gidişatı çarpıtan kredi derecelendirme kuruluşları siyasi kararlarla notumuzu düşürdü. Bunlara rağmen biz 2016'da yüzde 2,9'luk büyüme yakaladık. 2017'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 5 büyüyerek birçok gelişmiş ülke ortalamasını geride bıraktık. Küresel ihracatın yüzde 3,3 azaldığı 2016'da, sadece yüzde 0,9 azalan ihracatımız 2017 yılıyla beraber atılıma geçti."

Bakan Tüfenkci, Bakanlıkça açıklanan temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,69 artarak 12 milyar 644 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 45,84 artışla 21 milyar 432 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

DIŞ TİCARET HACMİMİZ YÜZDE 38 ARTTI

Dış ticaret hacminin ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 oranında artarak 34 milyar 76 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Bülent Tüfenkci, “Hükümet olarak yapısal reformları gerçekleştirirken, üretimi artıran politikalara da ağırlık veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem yeni pazarlarla beraber ihracattaki artış, üretimimizdeki artışları da beraberinde getirecek" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, EMD'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi.