Üretim yok, fiyatlar uçuyor

Çok değil, daha iki yıl önce yumurtanın kilosu 6-7 TL arasında satılıyordu. Yumurta fiyatlarındaki bu artıştan ise hem vatandaş hem de esnaf şikayetçi. Esnaf yumurta fiyatlarındaki bu artışı ise üretimin olmamasına bağlıyor.

“İNSANLAR TEMBELLEŞMİŞ”

Konuya ilişkin konuşan İbrahim Dağseven isimli esnaf, “Üretim yok, insanlar tembelleşmiş, çalışan insan yok, fiyat 2 kişinin elinde olsa ne olur, 10 kişinin elinde olsa ne olur? Şu an yumurta 3 -4 kişinin elinde. Fırsatları değerlendiriyorlar. Ben olsam ben de değerlendiririm. Üretim olmadığı için yumurta fiyatları yükseldi. Devlet vatandaşı tembelleştiriyor. Devletin ne yapması gerekiyor; en başta pancarı serbest edecek. Var mı üretim, yok. Tütün var mı, yok. Haşhas var mı, yok. Buğday ekiliyor mu, yok. Fasulye ekiliyor mu, yok. Birçok gıda maddesi dışarıdan geliyor. Benzin, mazot bedava olacak. Tarım aletleri 10 yıl ödemeli olarak geri verildi. Devlet bütün fabrikaları sattı. Yatırımı nereye yaptı, yollara. Yatırımı sanayiye yapacaklar. Ben yola yapmasınlar demiyorum ama yatırımı asıl sanayiye yapacaklar. Fabrikalar yapacaklar, bak çay ocağına git, vatandaş işsiz, oturuyor. Yazık değil mi? Sen eğer ki Amerika'ya, İsrail'e kafa tutacaksan önce sanayiye ağırlık vermen lazım” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com