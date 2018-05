Üreticinin zararı karşılanmalı

Malatya, mayıs ayını dolu yağışı ile geçirmeye devam ediyor. 1 Mayıs’ta şehir merkezi, Tecde ve Kale bölgesi, 5 Mayıs’ta Doğanşehir ve Akçadağ’ın bazı bölgeleri, 20 Mayıs tarihinde ise Akçadağ ilçesinin Doğanlar, Levent, Fatih, Bağköy, Kızılalan ve Mihmanlı mahalleleri, Hekimhan ilçesinin Güzelyurt, Dursunlu ve Karadere mahalleleri, Yeşilyurt ilçesinin Samanlı, Tecde, Dilek, Topsöğüt mahalleleri, Kale ilçesinin Bent, Erdemli, İkizpınar, Mahmutdursun, Düztarla, Bağlıca, Güneyce, Abuşoğlu mahalleleri doludan olumsuz etkilendi.

“ÜRETİCİ HER GEÇEN GÜN ERİYOR”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı basın açıklaması ile üreticilerin zararlarının karşılanmasını istedi. Ağbaba, “Bir ürün düşünün ki dünyada marka olsun, her derde deva olsun ama tutsa da tutmasa da üreticisi mağdur olsun. Bir şehir düşünün ki dünyada kuru kayısı üretiminin tek başına yüzde 80'sini karşılasın, ama şehir ekonomik kriz yaşasın. Çünkü 15 yıldır ülkeyi yöneten AKP Hükümeti bu ürünü ve üreticilerini görmezden geliyor. Her yıl yaşanan doğal felaketler nedeniyle üreticiler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. 1 yıl boyunca emek verip yetiştirdikleri ürünlerin yok olup gitmesine karşı halen çözüm bulunamaması üreticileri üretmekten soğutmaya başladı. Soruna mutlaka ve en kısa sürede kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. Her felaketin ardından üreticilerin haklı taleplerini gündeme getiriyoruz. AKP Hükûmeti her defasında bu taleplere sırtını dönüp, üreticilerin çığlıklarını duymazdan geliyor. Oysa felaketi sadece üreticiler değil, tüm Malatya yaşıyor. Malatya ekonomisinin bel direği kayısının yok olması Malatya’nın da büyümesini, gelişmesini engelliyor” sözlerini kaydetti.

“YÜKSEK OY ALDIKLARI YERLERİ DAHA ÇOK CEZALANDIRIYORLAR”

“Doğal felaketleri önlemek elbette mümkün değil. Ancak felaketlerin ardından zarar gören üreticilerin zararını karşılamak mümkün ve bu sosyal devletin asli görevidir” diyen Ağbaba, “Defalarca kayısı için alan bazlı destek verilmesini istedik. Ancak, AKP, Türkiye’de en yüksek oy aldıkları şehirlerden biri olan Malatya’yı cezalandırmaya üreticileri krizlerle karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Doludan dolayı mağdur olan üreticilerin zararları çok hızlı bir şekilde tespit edilmeli, üreticilerin mağduriyeti giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

