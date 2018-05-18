“Üreticinin Borçları Silinsin ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, başta Malatya Arguvan ilçesi olmak üzere yurt genelinde yetersiz ve zamansız yağışa bağlı olarak kuraklık afeti meydana geldiğini, tahıl üreticilerinin büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını belirterek çiftçi borç faizlerinin silinip anaparanın taksitlere bölünmesini istedi.

Malatya’nın da içinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde kışlık ekim döneminin başlangıcı olan Ekim- Kasım aylarında geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yeterli yağış alınamadığını, bu sürecin 2018 yılı ilkbahar döneminde de devam etmesi nedeni ile yetersiz ve zamansız yağışa bağlı olarak kuraklık afetinin meydana geldiğini kaydeden Ağbaba, “Son 10 yılda metre kareye düşen yağış miktarında sürekli bir azalma görülüyor. Geçtiğimiz yıl kısmen üretim dönemini az hasarla atlatan çiftçiler bu yıl tabii bir felaketle karşı karşıya kaldılar” dedi.

“YAĞIŞ ÜRETİCİLERİ ZORA SOKTU”

Malatya’nın hububat ekiminin büyük bölümünü karşılayan Arguvan İlçesi’nde 2017 yılı Kasım-Aralık ayları ve 2018 yılı Nisan ayı yağış miktarlarının oldukça düşük olduğunu kaydeden Ağbaba, “Mayıs ayındaki yağışlar tahıl üretimine katkı sunmamıştır. Arguvan İlçesinde ekinlerin yüzde 70-80’inin yandığı ifade edilmektedir. Türkiye genelinde meydana gelen kuraklık nedeniyle hububat üretimi ve dolayısıyla hayvancılık olumsuz etkilenmiş, geçim kaynağı sadece hububata bağlı olan çiftçimiz kara kara düşünmeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“AKP İKTİDARIYLA İCRAYLA TANIŞTILAR”

2012 yılından bugüne üreticilerin kullanmış olduğu zirai kredilerin Ziraat Bankasında yıllık yüzde 3 faizle, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ise en az yüzde 14 faizle ertelendiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “5 yıldır borçları yüksek faizlerle ertelenen tarım üreticileri anaparayı da faizleri de ödeyemeyecek duruma gelmiş, borçlarından dolayı başka kredi çekmeleri de imkânsız hale gelmiştir. Üreticilerin pek çoğu AKP İktidarı ile birlikte icra daireleri ile tanışmaya başlamıştır. Bu şartlar altında başta Arguvanlı hububat üreticileri olmak üzere afet sonucu ürünleri yok olan üreticilerin borçlarının silinmesini veya faizlerin silinip anaparanın 5 eşit taksitle ödenmesi üreticilerimize nefes aldıracaktır” sözlerine yer verdi.

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