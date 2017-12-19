19 Aralık 2017 Salı

ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince Yerli Malı Haftası nedeniyle ilçede bulunan yöresel ürün üreticilerini ziyaret etti.

17 Aralık 2017 Pazar 18:12
ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

  Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Enver Hakan Zengince, "1946'dan beri kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası, ekonomik krizlerin yaşanmaması ve toplum olarak bilinçli tüketicilik kavramının yayılması için oldukça önemlidir. Bu yüzden yaptığınız faaliyetler çok önemli. Bu vesileyle ülke genelinde başarılı ticari faaliyetleri ile tanınan üretken Darendeli hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşta kazanılır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanını iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz. Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim maddelerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir. Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu ‘yerli ve milli olma’ kelimesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kendine yetebilecek bir ülke olabildiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir” diye konuştu.

İHA
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