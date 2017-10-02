CHP Milletvekili Ağbaba, son yıllarda Türkiye genelindeki kuraklığın tahıl ve bakliyat üreticilerini, don, dolu ve sel felaketlerinin ise meyve ve sebze üreticilerini büyük bir ekonomik krize soktuğunu belirterek üreticilerin borç faizlerinin silinip, ana paranın taksitler halinde ödenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi verdi.

“ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Türkiye’nin can damarı sektörlerden biri olan tarım sektörünün, yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Ağbaba, Kanun Teklifi’nde, “1982 yılında ilk kez mercimek sattığımız Kanada, 2016 yılında Türkiye’nin tükettiği mercimeğin yüzde 81'ini tek başına Türkiye’ye satar hale gelmiştir. Türkiye bugün Mısır, Etiyopya, Bangladeş ve Çin’den kuru fasulye, Brezilya’dan nohut, Yunanistan’dan pamuk, Avustralya’dan pirinç, Angola’dan saman, Ukranya’dan arpa, ABD’den buğday, Ukrayna’dan ise bezelye ithal etmektedir” ifadelerine yer verdi.

2002 yılında çiftçilerin banka borçlarının 5.1 milyar iken, 2016 yılı sonunda bu rakamın 73.4 milyar liraya yükseldiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 14 kattan fazla artan çiftçi borcunun sebebinin ithal ürünlerle rekabet edemeyen, kendi ürettiği ürünlerden geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemeyen çiftçilerin çareyi kredi kullanmakta bulmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Ağbaba’nın Kanun Teklifi metni şu şekilde:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Küçük çiftçilerin ve üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak eşit taksitler halinde ödenmesi hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

GENEL GEREKÇE

Tarım ülke içi ekonominin yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tarım sadece beslenme ihtiyacının karşılanması olarak değil ekonomik anlamda sağladığı artı değer ile de değerlendirilmeli, bu yönü ile gündeme gelmelidir.

Tarımsal üretim ülkelerin gelişiminde ve ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya’daki gelişmiş ülkeler tarımsal üretime büyük önem vermekte, bütçelerinde tarımın desteklenmesi için yeterli paylar ayırmaktadır. Tarımsal faaliyetler ile yeni istihdam alanlarının açılması arasında paralellik söz konusudur.

Türkiye'de tarım, istihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Tarım sektörü, 5,7 milyon istihdam ile önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Türkiye’nin can damarı sektörlerden biri olan Tarım sektörü, yıllardır üvey evlat muamelesi görmektedir.

Yapılan araştırmalara göre 10 yılda Türkiye'deki baklagillerin hem ekim alanı, hem de üretim alanı daralmış, Dünyanın en önemli baklagil üreticilerinden biri olan Türkiye yurt dışından bakliyat ithal eder hale gelmiştir. Öyle ki 1982 yılında ilk kez mercimek sattığımız Kanada, 2016 yılında Türkiye’nin tükettiği mercimeğin yüzde 81'ini tek başına Türkiye’ye satar hale gelmiştir. Türkiye bugün Mısır, Etiyopya, Bangladeş ve Çin’den kuru fasulye, Brezilya’dan nohut, Yunanistan’dan pamuk, Avusturalya’dan pirinç, Angola’dan saman, Ukranya’dan arpa, ABD’den buğdayı, Ukrayna’dan ise bezelye ithal etmektedir.

“ÜRETİCİLER BORÇ BATAĞINDA”

Türkiye geçmişte tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken bugün 104 ülkeden tarım ürünleri ithal eden ülke durumuna gelmiştir. AKP İktidarı döneminde en fazla mağdur edilen kesimlerin başında küçük üreticiler, çiftçiler gelmektedir. Hem enflasyon karşısında tutunamayan hem de ürettikleri ürünleri maliyetinin bile altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler Ziraat Bankası ve diğer bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine, tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Üreticiler borç batağına saplanmıştır.

T.C.Ziraat Bankası düşük faizli kredi kullandırılmasına limit koyduğu için, üreticiler ihtiyaçlarının altında kredi çekebilmektedir. İhtiyacını karşılayamayan üreticiler, farklı arayışlara girmekte, pek çoğu başka bankalardan kredi çekme yoluna gitmektedir.

“İCRA DAİRELERİNDEN ÇIKAMIYORLAR”

Üreticiler, tarımsal sulama için kullandıkları elektrik borçlarını ödemekte de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrik Dağıtım işlerinin özelleştirilmesinin ardından üreticiler yüksek faturaları ödeyememekte, borçların faizleri ile boğuşmakta, icra dairelerinden çıkamamaktadır.

2014 yılı Mart ayı sonunda Türkiye’nin pek çok bölgesinde meydana gelen soğuk hava nedeniyle ürünler büyük zarar görmüş, çiftçilerin 1 yıllık emekleri yok olmuştur. 2014’ten sonra değişik bölgelerde meydana gelen don, dolu, sel baskını gibi tabii felaketler borçları ile boğuşan üreticinin belini iyice bükmüştür. Üreticilerin biriken borçlarını ödeme imkanları kalmamıştır.”

Ağbaba, daha sonra madde gerekçelerini sundu.