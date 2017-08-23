Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Buğday Pazarı ve Şire Pazarı’nın taşınmasıyla ilgili herkesi birlik olmaya çağırdı. BUSABAH gazetesine konuşarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özbey, bu mekanların Malatya’ya yakışmadığını yineledi.

2017 Kuru Kayısı İhracat Sezonu Açılışı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Buğday Pazarı ile Şire Pazarı’nın kaldırılmasıyla ilgili birlik çağrısını hatırlatan Başkan Özbey, bu pazarların Malatya’ya yakışmadığını söyledi.

TİCARET MERKEZİ OLUŞTURALIM

Pazarların taşınması konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunduklarını ifade eden Başkan Özbey, “Hem şu anda ki mevcut Kayısı Pazarımız hem de hububatın, buğdayın ve arpanın alınıp satıldığı arasa diye tabir ettiğimiz Buğday Pazarı’nın şehir merkezinde kalması, dükkanların hijyen olmaması münasebetiyle ve park, ulaşım sorunu yaşamamız nedeni ile biz uzun yıllardır Büyükşehir Belediyemize çağrıda bulunduk. ‘Bize yer belirleyin. Yer tahsis edin. Biz üyelerimizi bir şekilde razı edelim. Bu iki pazarı da oraya taşıyalım, ticaret merkezi oluşturalım’ dedik. Malatya’ya ticaret merkezi oluşturursanız Malatya’nın daha farklı imaj kazanması şartı gelir. Ben bu konuda Bakanımızın çağrısını tekrar bütün Malatya kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bakanımız dedi ki: ‘Bu mekan Malatya’ya yakışmıyor.’ Hakikaten yakışmıyor. Yakışıyor diyen varsa buyursun gelsin” şeklinde konuştu.

SİZE ÖNCÜLÜK EDELİM

Kooperatifleşme yönünde üreticilere seslenen Başkan Özbey, “İhracatçılarımıza, üreticilerimize ve tüccarlarımıza daha doğrusu Ticaret Borsası’nın değerli üyelerine şunu söylemek istiyorum: Bir araya gelin bir kooperatif kurun. Biz de size öncülük edelim. Gerekirse başı biz çekelim. Malatya’ya hem kayısı anlamında bir imaj kazandıralım hem hububat ve bakliyat alanında yeni pazarlar, ticaret yerleri oluşturalım. Herkesi bakanımızın bu çağrısına kulak asmamaya davet ediyorum. Kayısı fiyatları bu sene biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Bunun için de üreticilerimize sesleniyorum diyorum ki, bir araya gelin bir kooperatif kurun. Kuracağınız kooperatifin her birinize ayrı ayrı katılmaya varız. Gelin kooperatifleşin, birlik oluşturun. Bu birleşme ile kayısınıza sahip çıkın. Kayısıya tek sahip çıkacak üreticidir. Ben bunu biliyorum, uzun yıllardır bunu söylüyorum. Bunda da kararlıyım. Kayısıyı kurtaracak tek çare üreticinin kayısısına sahip çıkması” diye konuştu.

“BİR ARAYA GELME KÜLTÜRÜ YOK”

Bir araya neden gelinemediğini de açıklayan Başkan Özbey, “Ortaklık kültürü, bir araya gelme kültürü maalesef Malatya’da bu yok. Eğer zaten biz bunu başarmış olsaydık bugün neden ünlü bir meyve suyu markası neden ilimizde çıkmasın? Mesela Bakanımız kuru kayısı sezonu açılışında Malatya’ya geldiğinde vatandaş oradan bağırıyor diyor ki: ‘Meyve suyu fabrikası istiyoruz’ istemek değil, bir araya gelip, yapmak lazım. Devlet özel sektörün önünü açıyor. Diyor ki, ‘sen yap, benden iste, ben sana vereyim. Ama artık bizim üreticimizin, esnafımızın anlaması lazım. Gelin bir araya, güçlerinizi birleştirin. Artık küçük işletmelerin bir araya gelip tek vücut olması lazım, büyümesi lazım. Bunun başka yolu yok” söylerinde bulundu.

BİR ARAYA GELİN VE FİYATTA TEK OLUN

“Üreticinin emeğine yazık” diyen Başkan Özbey, “Hedefimiz şu; kayısımız belki çok gözüküyor olabilir ama şuna herkes inansın ki kaliteli kayısı az ve şu anda ürün yapılan bölgeleri gezdik, gördük ki 4 kiloda bir duran kayısı maalesef 5 kiloda 6 kiloda bir duruyor. Şunu iyi bilmek lazım, üreticinin emeğine yazık. Ucuz satmayın. Sizi kimse zorlamıyor. Bir araya gelin ve fiyatta tek olun. Ürünün tamamını biz üretiyorsak, fiyatı da biz belirlemeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak fiyatı belirlemek için bir araya gelmeliyiz. Kazanmalıyız. Kazanmalıyız ki yatırım yapalım. Neden entegre kayısı tesisi yapılmamış? Çünkü üreticimizin zayıflığından. Eğer para kazanmak olsaydı bugün herke kendi çapında tesis kurardı, kimseye ihtiyaç olmazdı” diye konuştu.

BUNUN İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi almasını da değerlendiren Başkan Özbey, “Coğrafi İşareti almak için büyük bir mücadele verildi. Emeği geçen herkese teşekkür etmek, herkesi kutlamak lazım. Şu anda Malatya kayısısı koruma altına alındı. Daha önceki yıllarda Malatya kayısısını farklı ülkeler bizden alıp kendi ürünleri gibi satabiliyorlardı. Bundan sonra onu yapma şansları yok. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bugün Malatya da ki coğrafi işaretli bir ürüne, Türkiye de 3 tane birincisi Aydın’ın inciri, ikincisi Gaziantep’in baklavası, üçüncüsü Malatya’nın kayısısı. Bunun kıymetini bilmek lazım. Biz bunun için çalışma yapacağız. İhracatçımızın elinin güçlendiğini herkesin görmesi için biz bir çalışma yapacağız. İnşallah bunu da önümüzde ki günlerde başlatacağız” şeklinde konuştu.

KAYISI STRATEJİK BİR ÜRÜN

Üretici ve yetkililere seslenen Başkan Özbey, “Ben baştan beri herkesin emeğinin, alın terinin karşılığını almasını isteyen bir kurum başkanıyım. Bunun dışında tek başına hiçbir şey olmuyor. Artık herkesin akıllarını başlarına toplayıp bir araya gelmesini istiyorum. Bunun için Valimiz ile de bir araya geldik. Destekleri oldu. Pazarımızın güvenlik konusunda sıkıntıları var. Bunun da giderilmesi için Sayın Valimizle el ele verdik. İnşallah Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Birliklerimizle bu konu konuşuldu. Kayısı takip edilecek. Köyden çıkıp ihracatçının deposuna gelene kadar takip edilecek. Kimse tereddüt etmesin. Biz kayısımıza sahip çıkıyoruz. Kayısı stratejik bir ürün. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda herkese göstereceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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