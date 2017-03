Üreticiler tarafından ekilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için Bakanlıkça hayata geçirilen, ‘Milli Tarım’ modeli üreticilerden tam not aldı. Bakanlıkça il müdürlükleri koordinesinde hazırlanan ilçe bazındaki desteklenecek ürünlerin dağılımı yapıldı.

MİLLİ TARIM MODELİ

Bakanlıkça yapılan planlama çerçevesinde, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilen Milli Tarım Modeli ile 941 tarım havzası listesi yayımlandı. Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, havza bazlı destek kapsamında Malatya’nın merkezi ve ilçelerinde, buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı ve yem bitkilerinden oluşan 19 ürün değerlendirmeye alındı.

“SEKTÖR ARTIK DURAN DEĞİL!”

Malatya’da tarım sektöründe ihracat yapan Erol Güllü, “Yapılan desteğin her zaman karşılığı olur. Hükümetin üreticilerin sorunlarını çözme konusunda girişimlerini takdir ediyorum. Gübrenin ucuzlaması demek, bolca kaliteli ürünlerin çiftçiyle buluşması demektir. Bununla birlikte ürün bazda yapılan destek ise çiftçiyi uçuracak. Bugün yurt dışında tarım sektörüne her zaman büyük bütçeler ayrılıyor. Eskiden tarım sektörü dışarıya endeksliydi bugün artık söz sahibi oluyoruz. Tarım sektörü duran değil artık üretken oldu. Sektör her gecen gün gelişiyor. Bununla birlikte sektörde zirve yapa bilmemiz için devlet desteği olması lazım sağ olsun Hükümetimiz bu konuda gerekli destekleri sunuyor. Yapılan desteklerin nerelere gittiği de araştırılmalı bu konuda suistimale fırsat verilememeli” dedi.

İLÇE BAZINDA DESTEKLER

Öte yandan ilçe bazında destek alınacak ürünler ise şu şekilde oluştu;

Akçadağ: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Arapgir: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Arguvan: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri

Battalgazi: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Darende: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Doğanşehir: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Doğanyol: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Hekimhan: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Kale: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Kuluncak: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Pütürge: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Yazıhan: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Yem Bitkileri

Yeşilyurt: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

TAHİR ÖZÇELİK