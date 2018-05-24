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ÜRETİCİ KRİZDE

Malatya dün vahim bir olayla karşı karşıya kaldı. Tütün üreticisi olduğu öğrenilen bir şahıs, bankaya olan borçlarından dolayı sinir krizi geçirdi ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Borcunu ödemek için banka müdüründen kayısı dönemine kadar zaman istediğini ama müdürün bunu kabul etmediğini belirten üretici, adeta feryat etti.

ÜRETİCİ KRİZDE

Malatya dün vahim bir olayla karşı karşıya kaldı. Tütün üreticisi olduğu öğrenilen bir şahıs, bankaya olan borçlarından dolayı sinir krizi geçirdi ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Borcunu ödemek için banka müdüründen kayısı dönemine kadar zaman istediğini ama müdürün bunu kabul etmediğini belirten üretici, adeta feryat etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 10:56
ÜRETİCİ KRİZDE

Doğanşehir ilçesinde borçlarından bunalan bir çiftçi kendini yakmak istedi. Olay, ilçede bulunan Ziraat Bankası önünde meydana geldi.  Tütün üreticisi Metin Çelik, borcundan dolayı kendini yakmak istedi. Kendi üzerine benzin döken Çelik,  “Müdür gel al paranı!” diyerek römork içindeki tütünleri Ziraat Bankasının önüne attı. 

Ardından üzerine benzin döken çiftçi Metin Çelik, “Kendimi yakacağım” diyerek etrafına kimseyi yaklaştırmak istemedi.

MEMLEKETİN EN BÜYÜK ÇİFTÇİSİYDİM ARACI OLDUM

Sinir krizi geçiren çiftçi Metin Çelik, “Ne dediysem kabul etmedin. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim, etmedin. Müdür gel beraber yanalım, al bu para, al sana para, müdür sana para getirdim, borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Para getiriyorum durmuyorsun, al sana para müdür, yeter yeter! Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” sözleriyle feryat etti.

Şahıs olay yerine gelen polis ekibi tarafından kontrol altına alındı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
DOĞANŞEHİR İLÇESİçiftçiTütün üreticisi Metin Çelik
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