ÜRETİCİ KRİZDE

Doğanşehir ilçesinde borçlarından bunalan bir çiftçi kendini yakmak istedi. Olay, ilçede bulunan Ziraat Bankası önünde meydana geldi. Tütün üreticisi Metin Çelik, borcundan dolayı kendini yakmak istedi. Kendi üzerine benzin döken Çelik, “Müdür gel al paranı!” diyerek römork içindeki tütünleri Ziraat Bankasının önüne attı.
Ardından üzerine benzin döken çiftçi Metin Çelik, “Kendimi yakacağım” diyerek etrafına kimseyi yaklaştırmak istemedi.
MEMLEKETİN EN BÜYÜK ÇİFTÇİSİYDİM ARACI OLDUM
Sinir krizi geçiren çiftçi Metin Çelik, “Ne dediysem kabul etmedin. ‘Beni kayısıya kadar idare et’ dedim, etmedin. Müdür gel beraber yanalım, al bu para, al sana para, müdür sana para getirdim, borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Para getiriyorum durmuyorsun, al sana para müdür, yeter yeter! Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” sözleriyle feryat etti.
Şahıs olay yerine gelen polis ekibi tarafından kontrol altına alındı.
SİNEM HATUN TAVUT