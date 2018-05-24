ÜRETİCİ KRİZDE

Malatya dün vahim bir olayla karşı karşıya kaldı. Tütün üreticisi olduğu öğrenilen bir şahıs, bankaya olan borçlarından dolayı sinir krizi geçirdi ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Borcunu ödemek için banka müdüründen kayısı dönemine kadar zaman istediğini ama müdürün bunu kabul etmediğini belirten üretici, adeta feryat etti.