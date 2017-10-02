Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, senato üyeleri ve unvanda yükselen akademisyenler katıldı.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Ermiş profesör, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yücel ise doçentlik unvanına yükseldi. Unvanda yükselen akademisyenlere yeni unvanlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Kızılay, "Üniversitemize çok önemli hizmetler verdiniz. Bundan sonra da sizden önemli hizmetler bekliyoruz. Yeni görevlerinizin ailenize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra profesör ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.

İHA