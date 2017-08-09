Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şubesini ziyaret ederek burada şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Şehit yakınları ve gazilerin sıkıntılarını dinledi.

Türkiye, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, 15 Temmuz şehit ve gaziler ve bizler arasında ayrımcılık yapıldığını belirterek hazırladıkları talep dosyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a vermek istediklerini, ancak 15 Temmuz gazisi olmadıkları için buna izin verilmediğini savundu.

GÖRÜŞEMEDİK…

Gözükara, “Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu talep dosyasını Cumhurbaşkanımıza vermek istedik. ‘15 Temmuz gazisi misin?’ diye sordular. Yazılı müracaatımız, yasal hakkımız olduğu halde, bizi içeri almadılar. Onurumuz kırıldı. Biz ikinci plana mı atılıyoruz, biz unutuluyor muyuz? Bizler unutulursak ölürüz. Ben Cumhurbaşkanıma sorunumu anlatmayım da kime derdimizi anlatayım, sorunumuz nasıl anlatalım. Bir tane 15 Temmuz gazisi geldi karnında bir çizik varmış, direk içeriye aldılar, polislerimiz bile bize tepki gösterdi. Biz hiçbir siyasi partinin temsilcisi değiliz, biz bütün ülkenin şehidi, gazisiyiz, bizlere neden değer verilmiyor bizler neden ikinci plana atılıyoruz. Anlayamıyorum; diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri içeri girdi ama şehit ve gazi derneğinin temsilcileri olarak biz içeri giremedik. Gerekirse biz madalyalarımızı da teslim ederiz, şeref madalyalarımızı da teslim ederiz, biz bunları hak etmiyoruz. Yıllardır terörlerle mücadele eden komutanımız değer görmüyor şehit ve gazinin ayrımı olmaz” şeklinde konuştu.

SİZLERE YAPILANLARDAN DOLAYI, BEN ÖZÜR DİLİYORUM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, şehit yakınları ve gazilerin sıkıntılarını daha önce defalarca mecliste gündeme getirdiğini belirterek, “Zaman zaman belki ihmal edilebilirsiniz ama,bu vatanın, bu milletin gönlünde her birinizin yeri ayrı. Siz hepimizin şehit yakını ve gazisiniz. Her ortamda, platformda elimden geldiği kadar sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Sizler bizim için gazi oldunuz, ülkenin birliği ve bütünlüğü için çocuklarınız, eşleriniz, kardeşleriniz bizim için şehit oldu. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin sorununuz benim sorunum, siz rencide oluyorsanız, siz üzülüyorsanız biz de üzülüyoruz, sizlere yapılanlardan dolayı hepinizden özür diliyorum” dedi.

“KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

15 Temmuz şehit ve gazileri bizim için değerli sizler de çok değerlisiniz diyen Ağbaba, “Sizler ikinci sınıf değilsiniz. Biz şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmasına karşıyız, bir şehide yapılan en büyük haksızlık ayrım yapmaktır. Annesinden, babasından, çocuklarından fedakârlık ederek çarpışmış, gazi olmuş insanları ayırt etmek ne demek? Bunu asla kabul etmiyoruz. Genel Başkanımız bunun için kendi bizzat kanun teklifi verdi. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Yapılan haksızlığı tekrar gündeme getireceğim. Haksızlığa uğruyorsunuz biliyoruz, bir 15 Temmuz gazisi iseniz, bağlanan maaşı da ben biliyorum, şehide bağlanan maaşı da ben biliyorum, sizlerin durumunu da ben biliyorum, bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim için 15 Temmuz şehidi de şehidimiz, gazisi de gazimiz ama sizler de ikinci sınıf değilsiniz kimse kusura bakmasın” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’YLE KİMİN NE DERDİ VAR?

Ağbaba, son günlerde cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e yönelik sistemli bir saldırı olduğunu kaydederek, “Bugünlerde birçok değerlerimize maalesef saldırı oluyor, yeni bir devlet kurulma tartışması var. Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle kimin ne sorunu var anlamıyoruz. Bu cumhuriyet, yedi düvele karşı savaşarak kuruldu, milyonlarca şehit verdik, o kanlarla kuruldu, gelip bir yazı ile bir dilekçe ile kurulmadı. Bu devletin bir tek kurucu lideri ve değeri var o da Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir yerinde kurucu değerler yıpratılmaz. Bunun tartışmaya açılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu organize saldırıya ve kötülüğe hep beraber karşı çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

TALEP DOSYASINI AĞBABA’YA VERDİLER

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya derneğe yaptığı katkılardan dolayı bir plaket takdim edip, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının yer aldığı ve Cumhurbaşkanına ulaştıramadıkları talep dosyasını Veli Ağbaba’ya verdi.















HABER MERKEZİ