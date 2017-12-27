Tatlıöz, program öncesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Anadolu turnesi kapsamında il il gezip kültür merkezlerinde konser veren Tatlıöz, Kampüs FM’de yapılan programda hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tatlıöz, müzisyen bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Altı yaşımda konservatuvar eğitimime başlayıp üniversite hayatıma kadar devam ettim. Onun akabinde ayrıca mesleğimin bir dalı olan ses mühendisliği bölümüyle de ilgili iki yıllık akustik mühendisliği okudum. Dünyanın birçok yerinde piyanist olarak ülkemi temsil ettim. Sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Çok ünlü müzik sanatçılarına çaldım. Yurt dışındaki çok önemli müzisyenlerle çalışma onuruna sahip oldum. Erkan Oğur gibi çok değerli üstatlarla projeler yapma şerefini yaşadım ve son dönemlerde popüler müzikle haşır neşir oldum. Dinleyiciyle duygularımı paylaştım" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLR BİZİM GELECEĞİMİZDİR

İlk albümünün Çalıjazz isimli türkü ve caz formatındaki albümü olduğuna değinen Tatlıöz, şöyle konuştu:

"İlk yıllarda üç klip yaptık. Birincisi sağduyulu küresel ısınmayla alakalı kliptir. Orada rahmetli değerli abim Harun Kolçak, değerli babası oyuncu Eşref Kolçak ve çok sevdiğim yine abim olan Cahit Berkay bana klipte de kayıt aşamasında da eşlik ettiler. Küresel ısınmaya hayır diyen toplumu bilinçlendirmeye çağıran bir projeydi. İkinci klip sevgili Erkan abi ile birlikte olan savaş ve hüzün klibiydi. O klibinde hikâyesi savaşlara hayır diyen savaş karşıtı bir klipti. Aslında birinci dünya savaşından bugüne kadarki insan kaybını hem İngilizce hem Türkçe alt yazılarla anlatan enstrümantal bir klipti. Savaşların acı görüntülerinin de içine monte edildiği bir klipti. Üçüncü klipte unutulmuş çocuklardır. Bunda da dünyadaki herhangi bir nedenden dolayı mağdur olan bunun içinde savaşta olabilir, istismar da olabilir, açlık da olabilir ve benzeri çocukları konu aldık. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklar için ne yapılması gerekiyorsa yapalım dedik. Yine bütün bu üç klipleri hem Türkçe hem İngilizce alt yazılarıyla dünyaya mesaj vermeye çalıştık. Sonra zaman içerisinde çok değerli projeler devam etti. Akabinde 2012 yılında yıllar albümü ile popüler müzik alanında ilk çalışmamı yaptım. Ondan sonra süreç bugüne kadar takvime kadar geldi."

ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN ETTİM

Tatlıöz, 2018'de engellilerle alakalı bir klip yapacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerimize armağan ettiğim Çanakkale türküsünü kendi farklı üslubumla aranjemle yorumladım. Klipte o döneme ait kostümlerle o dönemi yaşatmaya çalıştık. Hatta o klibin benim için unutulmaz yanı da o klipte bir tane Çanakkale annemiz var. O dönemin annelerinden birini oynayan yaşlı bir teyzemiz var klipte. O da benim anneannemdir. Anneannemle aynı kamera karşısında bir anımızı ölümsüzleştirdik."

Yeni neslin çok sevdiği bir parça olan ‘Takvim’ şarkısının enerjilerle dolu naif bir aşk hikâyesi olduğunu kaydeden Tatlıöz, konuşmasına şöyle devam etti:







"Takvim şarkısının kayıt aşamasında Buray ve İlyas Yalçıntaş'ta benim stüdyomdalardı. Zaten şarkının bir başında bir de sonunda erkek korosu olacaktı. Buray ve İlyas olmasaydı isimsiz başka birileri olacaktı. Çünkü oradaki olay oydu. Klipte başta kıza ilk sürpriz sonda da benim dâhil olduğum ikinci sürprizde başka erkekler olacaktı. İlyas ve Buray klipte de olalım insanlarda şok olur daha enteresan olur dediler. Biz burada şu mesajı da verdik. Biz bu dönemin müzisyenleri birbirimizin başarılarını kıskanmak, birbirimize sataşmak yerine birbirimizin başarılarında birbirimize tuz biber oluyoruz. Mesela ben Buray'ın albümünde piyanoları çalıyorum. Bostancı Kültür Merkezinde sürpriz yapıp sahneye çıkıyorum. Onlar benim kliplerimde oynuyorlar. Bu aslında bizim müziğe ne kadar ego dışında baktığımızı gösteriyor. Onlarda benden aynısını istese bende girer onların kliplerinde piyano çalarım."

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Konservatuvar okumak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tatlıöz, şöyle konuştu:

"Konservatuvarlarda her iş için bir seçenek vardır. Küçük yaşlarda başlamak tabi ki de çok büyük avantajdır. Eğer içinizde bir sanat aşkı varsa ben bu işin eğitimsiz olacağına inanmıyorum ama şöyle de bir durum var illa ki konservatuvar gerekmiyor. Konservatuvar okumayan sanatçı değildir diye bir kavram yoktur. Şunu ben kabul etmiyorum. Konservatuar okumazsın ama müzikten para elde ediyorsan müzikle ilgili temel alanda bilgin olması gerekir. Sana şöhret kazandıran, sana hayran kitlesi, dinleyici kitlesi kazandıran o meslek dalıyla alakalı ona bir kıymet ver."

BAHADIR TATLIÖZ KİMDİR?

27 Temmuz 1976 doğumlu sanatçı Bahadır Tatlıöz piyanist, aranjör ve bestecidir. Müzik hayatına 13 yaşında adım atan Bahadır Tatlıöz Avrupa’da birçok müzik festivalinde piyanist olarak sahne almıştır. 2005 senesinde Erkan Oğur, Buzuki Orhan Osman ve Cem Aksel gibi önemli müzisyenlerin katkılarıyla, perküsyonist Yasin Bozkurt ile birlikte Çalıjazz adlı albümü çıkartan Bahadır Tatlıöz, Orhan Osman ile 2005 Ekim ayında Almanya, Hollanda ve Belçika’da 20 konserden oluşan BUZUKİ, PİANO adlı projenin turnesi olmuştur. ÇALIJAZZ toplumumuzun folklorik müziklerini ve kimliğini öne çıkartmak ve dünyaya tanıtma amacıyla çıkarılan bir albümdür. Bu projeyle Türkülerimiz orijinalliği bozulmadan jazz tınılarıyla harmanlanarak hazırlandı. 2012 yılında Yıllar adlı albümünü çıkardı. Gökhan Türkmen ile Bedende Ruh Yokken adlı şarkıya düet yapan Bahadır Tatlıöz Kafam Duman, Beni Yak, Benim değil klip çalışmaları ile son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Bahadır Tatlıöz İstanbul doğumludur.



(ÜNİHABER-Haber Merkezi)