27 Mayıs 2017 Cumartesi

Üniversiteden kınama geldi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yönetimi ve doktorlar, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen’in silahlı saldırıya uğramasını kınadı.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:41
Üniversiteden kınama geldi

  Turgut Özal Tıp Merkezi girişinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın da katıldığı bir basın toplantısı ile yapılan saldırı kınandı. Rektör Kızılay, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen’in makam odasında uğradığı silah saldırı sonucu hayattı kaybettiğini anımsatarak, “Malatya İnönü Üniversitesi olarak saldırıyı kınıyoruz. Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen’in mekanı cennet olsun” dedi.

SERSERİ KURŞUNLARA MARUZ KALINIYOR
  Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise herkesi derinden üzen acı bir olayı paylaşmak ve kınamak için toplandıklarını belirterek, "Böyle vahşice bir olayı telin ederek kınıyorum. Hayatını, hayat kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarının hayatına son verme girişimi hiçbir şekilde açıklanamaz ve kabul edilemez” ifadelerine yer verdi. Zaman sınırlaması olmadan 7 gün 24 saat çalışan ve kendi yaşamından, hatta sağlığından fedakarlık yapan sağlık çalışanlarının zaman zaman serseri kurşunlara maruz kaldığını belirten Parlakpınar, "Alınacak idari tedbirler için biz elimizden geleni en kısa sürede yapacağız. Düzenlenmesi gerektiğine inandığımız adli tedbirlerin ise kesinlikle caydırıcı olması gerekmektedir. Yaşadığımız bu son olay, her bir sağlık çalışanımızın hayatının risk altında olduğunu bir kez daha maalesef gözler önüne sermiştir” şeklinde konuştu.

Kınama açıklamasına Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları da katıldı.

İHA
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