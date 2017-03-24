İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3B sınıfı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi birinci grup öğrencileri, “Emniyet Kemeri Kontrolü Etkinliği” çerçevesinde dün anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, Üniversitenin giriş kapısında sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti, uyarılarda bulundu.

TÜRKER: EĞİTİM SEVİYESİ İLE ALAKALI DEĞİL

Yapılan etkinlik hakkında konuşan öğrencilerden Ömer Türker, “Bugünkü etkinlikte toplumda emniyet kemeri takma oranının çok düşük olduğunu öğrendik. Bu durum, eğitim seviyesiyle alakalı değil. Topluma bu konuda özel olarak eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KARATUTLU: UYGULAMAYA DÖKMEMİŞLER!

Öğrencilerden Alparslan Cemil Karatutlu ise, “Bugünkü etkinlikte emniyet kemerinin önemini belirtmek amacıyla toplandık. Toplumumuzda emniyet kemeri konusunda herkesin bir bilgisinin olduğunu görsem de, herkes bu konuyu sadece düşünce safhasında bırakmış ve uygulamaya dökmemişler. Emniyet kemeri takma konusunda cinsiyete göre ve aynı zamanda yaşa göre bir farklılık vardır diye düşünüyorum. Umarım iyi yönde bir etkinlik olmuştur” diye konuştu.

YILMAZ: AİLESİ VE ÇOCUKLARI OLANLAR KEMER TAKIYOR

Etkinlikte, emniyet kemeri takma konusunda büyük bir eksiklik olduğunu fark ettiklerini söyleyen Melisa Mehtap Yılmaz da, “Emniyet Kemeri Kontrolü Etkinliği sonucunda insanların kültür ve eğitim farkı olmaksızın emniyet kemeri takma alışkanlığından yoksun olduğunu fark ettim. Özellikle gruplandıracak olursak; İnönü Üniversitesi öğrencilerinin çok azının emniyet kemeri taktığını, ailesi ve çocuğu olanların ise emniyet kemeri takmada daha öncelikli davrandığını gördüm. Etkinlikte, araçtakileri uyararak emniyet kemeri takmanın onlar için yararını anlattık. Umarım halkımız bu konuda daha bilinçli hale gelir ve kendi canını da karşısındakinin canını da tehlikeye atmamak için emniyet kemeri takma alışkanlığı kazanır” sözlerini kaydetti.

KORKUT: UYARDIĞIMIZ HALDE…

Öğrencilerden Sevim Korkut, “Bugünkü etkinliğimizde insanların çoğunlukla kurallara uymadığını gördüm. Hatta bazılarını uyardığımız halde takmadıklarını gördüm. İnsanlar bu kadar basit bir şeyin sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğinin farkında değiller. Aynı zamanda çoğu insanın bu konuda bilinçsiz olduğunu da fark ettim. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkili bir etkinlik oldu. İnşallah insanlar daha bilinçli ve duyarlı hale gelirler” dedi.

KILIÇ: YAZIK ÜLKEME!

Yine öğrencilerden Melike Kılıç ise etkinlik sayesinde önemli bir deneyim kazandıklarını ifade etti. Kılıç, “Bu etkinlik benim için bir deneyim niteliğinde oldu. Kişinin; bırakın başkasının, kendi canını bile hiçe saydığını hiç bu kadar yakından görmemiştim. Bilinçli sürücü ve yolcu olgusunun eğitimle alakalı olmadığını gördüm. Bir annenin evladını ön koltuğa oturtarak tehlikeye atması, araç kullanırken telefonla konuşulup emniyet kemerinin takılmaması, hatta uyardığımız halde sadece sahte bir tavırla başını sallayanlar ve daha niceleri… Tabi ki iyi örnekler de gördüm. Mesela çocuklarını arka koltuğa oturtmuş, emniyet kemeri takılı güzel bir aile vardı. Midyenin ağzında inci tanesi görmüş kadar mutlu etti bu görüntü beni. Anladım ki ‘emniyet kemeri nedir?’ diye sorsanız ‘o ne?’ diye soracak sürücüler varmış. Yazık ülkeme’ Bu güzel etkinlikten dolayı çok teşekkür ederim polislerimize ve Sayın Feridun Merter Hocamıza” ifadelerini kaydetti.

GİŞİ: İNŞALLAH BİLİNÇ KAZANDIRMIŞTIR

Yusuf Gişi de, “Gerek akademisyenlerin gerek üniversite gençliğinin emniyet kemeri takma bilinci bakımından bayağı eksiklerinin olması ülkemizin geleceği açısından beni derinden üzdü. İnşallah yaptığımız bu uyguluma biraz olsun onlara bilinç kazandırmıştır” dedi.











TÜRKAN YILDIZ