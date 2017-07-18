LYS tercihleri bugün başladı. Adaylar tercih işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle puanların yeniden hesaplandığını açıkladı.

KESİN SONUÇLAR 14 TEMMUZ’DA AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Sınav sonrası yapılan kontrollerde hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzu'nun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75 bin 692 adaydan LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2 bin 413 aday için yapılmamış olduğu, YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak 6 bin 751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7 bin 84 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir. Sonuçlar, 14 Temmuz 2017 tarihinde saat 19.12 itibariyle tüm adayların erişimine açılmıştır. Tüm adayların puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir” denildi.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, 18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar.Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

AİLELER DE DİKKATLİ OLMALI

Diğer taraftan üniversite okumak isteyen öğrenciler, yoğun bir sınav maratonundan sonra şimdi de tercihler için kolları sıvadı. Yıllardır iyi bir üniversitede okumak için çabalayan adaylar, aldıkları puanlara göre hangi tercihleri yapacağının hesaplarını yapmaya başladı. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler kadar, aileler de ne olacağını merak ediyor. Tercihlerle ilgili yapılan araştırmalarda öğrencilerin ailelerinden oldukça etkilendikleri gözlenirken tercihler de 18-26 Temmuz tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacak. Üniversite tercihi yapacak adayların dikkatli olması gereken ana noktalara değinen uzmanlar, adaylar kadar ailelerin de dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

PUANDAN ZİYADE SIRALAMALARA DİKKAT EDİN

Adayların tercihlerinde iyi araştırma yapmaları gerektiğini aktaran uzmanlar, "Bu sınav son 1 senenin hatta 12 yılın dönüm noktası olarak görülüyor. Öğrenciler, puan türlerine göre tercih yaparken de daha çok puandan ziyade sıralamalara dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencileri uyarabileceğimiz nokta şu; çoğu öğrenci tercihe kadar bir hedef koymuyor kendisine. Tercih döneminde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi bu. ‘Puanlar açıklandıktan sonra ben nerelere gidebilirim?’ mantığı ile hareket ediliyor. En başta öğrenci hedef koyarsa, hangi hedef doğrultusunda çalışırsa orası için çalışmalarını yürütür. Çalışması da daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama zor olan kısım puan sonucuyla nerelere gidilebileceği oluyor. Çünkü birçok puan türü var. Bunların tek tek araştırılması, hangi puan türünün nereleri tuttuğunu araştırmak işleri zorlaştırıyor. Ama dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de puan aralığını çok iyi teyit edip onu bir miktar üstünden başlayıp kendi sıralamasından daha da düşük yerlere doğru yazması gerekiyor. Kendinden düşük yerleri yazmalı ki açıkta kalma olasılığı azalsın. Tam olarak kendine yakın yerleri yazarsa açıkta kalma riski de oluyor" diyorlar.



AİLELERİN ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMASI GEREKİYOR

Öğrenciler kadar ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan uzmanlar, "Ailelere de bu noktada aslında büyük sorumluluk düşüyor. Burada biraz destekleyici olmaları gerekiyor. Bazı öğrenciler yeri geldiğinde tekrar hazırlanmak istiyorlar. Ailelerin, çocuklarının kararlarına saygı göstermeleri gerekiyor. Sabırlı olmaları lazım. ‘Hemen kazansın, 1 senesi boşa gitmesin’ mantığı oluşuyor. Aslında boşuna giden 1 sene olmuyor. Öğrenci istemediği bir bölüme girdiğinde 4 sene istemeyerek okuyor. O 4 sene boşa gidiyor. Sonra iş buluyor ama istemediği bir işte çalışmış oluyor. 30-40 sene aynı işi yapmak zorunda kalacak. Asıl sorun ve zaman kaybı da da burada oluşuyor. Eğer öğrenci istediği bölüme girebilecekse 1-2 sene daha hazırlanmasında sakınca yoktur. Bu noktada da ailelerin destek olması gerekiyor" uyarılarını yapıyorlar.

SELAHATTİN BAYRAK