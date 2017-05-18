İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olan Yağmur Boybey (21), Adıyaman’da ailesinin yanında rahatsızlandı. Solunum yetmezliğine bağlı olarak kalbi duran Yağmur Boybey, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yeniden hayata döndürülerek yoğun bakıma alınan Yağmur Boybey’in beyin ölümü gerçekleşti.

Yağmur Boybey’in, katıldığı ‘organ bağışı’ sempozyumu sonrasında ailesine, “Ölürsem organlarımı bağışlayın” dediği ifade edildi ve daha önceden ‘organlarını bağışlama’ konusunda vasiyette bulunduğu öğrenildi. Boybey’in organları sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla alındı.

5 HASTAYA NAKLEDİLECEK

Yağmur Boybey’in 2 kornea, 2 böbrek ve 1 karaciğeri için Elazığ ve Malatya’dan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ile sabaha karşı gelen doktorlar, organları alarak ayrıldı. Yağmur Boybey’in organlarının Gaziantep, Malatya ve Elazığ’da 5 hastaya nakledileceği öğrenildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcı Doçent Dr. Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık bir hafta önce kalbi ve solunumunun durması sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini, burada kalbine anjiyo yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

VASİYET…

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Doç. Dr. Koray Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldıkları organları hastalara nakledeceklerini ifade etti. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Fatih Doğan, hastanın vasiyetinin olduğunu belirterek, “Hastamız daha önceden organlarını bağışlamak istediğini söylemiş. Bunun üzerine aile organ bağışını yapmak istediklerini söylediler. Sağlık Bakanlığının Organ Nakil Merkezleri ile görüştük. Dün akşamdan itibaren iki ayrı ekip gelerek, hastamızın karaciğer, böbrekleri ve korneolarını nakil olmak üzere aldı. İnşallah 5 hastamıza şifa olacak. Hastalarımızın aldığı her nefes için Yağmur kardeşimize Allah’tan rahmet dileyeceklerini umuyorum. Bu herkese örnek olacak bir davranıştır. Hastamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine de başsağlığı diliyorum. İnşallah nakil yapılacak hastalara organlar uyum gösterir. Hastalarımız inşallah sağlıklarına kavuşur" şeklinde konuştu.











TAHİR ÖZÇELİK