09 Aralık 2017 Cumartesi

Üniversite öğrencilerine özel fotoğrafçılık eğitimi

Malatya’da üniversite öğrencilerine fotoğrafçılık eğitimi verilecek. Eğitimin bugün saat 13:00’te yapılacağı açıklandı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:21
Üniversite öğrencilerine özel fotoğrafçılık eğitimi

MAFSAD, İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu üyelerine temel fotoğraf eğitimi verecek. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortak olduğu “Burası Benim Yerim-MAFSAD Kitap Kafe Projesi” çerçevesinde İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu öğrencilerine yönelik ücretsiz temel fotoğraf eğitimlerine başlıyor. 

“EĞİTİMLER DEVAM EDECEK”
9 Aralık 2017 Cumartesi, yani bugün saat 13.00’te MAFSAD Kitap Kafe’de gerçekleştirilecek olan eğitimlere yoğun ilgi olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk, bu eğitimleri birkaç grup halinde yapacaklarını belirtti. Konuk,  Fotoğraf Topluluğu danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Erkan Bahçe’ye ve topluluk üyelerine teşekkür etti. (Bülten)

 

HABER MERKEZİ

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