İnönü Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından şehitleri anma ve Halep’teki katliamlara tepki olarak bir yürüyüş düzenlendi. İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarının katıldığı yürüyüşte yüzlerde öğrenci hep birlikte teröre tepki verdi. Ellerinde Türk bayrakları ile Bilgeler Yolunda yürüyen öğrenciler teröre lanet yağdırarak ‘Türk-Kürt kardeştir’ mesajı verdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonunda bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Batuhan Abakay, “Onlar mücadele ettiler, İstanbul’da polisimize, Kayseri’de askerimize yapılan son derece de canımızı yakmış olup intikamlarının en kısa zamanda yine askerlerimiz, polisimiz ve yüce Türk milleti tarafından alınacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Vatanı korumak için şehit düşen tüm güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirten Abakay, “Bizler var oldukça ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Halep’te yaşanan insanlık dramına da değinen Konsey Başkanı Abakay, “Bugün Halep’te katledilen analar bizim analarımızdır. Günahsız çocuklar öz kardeşimizdir. Bu katliama sessiz kaldığımız sürece bu vebal hepimizin boynunadır. Asırlardır Müslümanların ve mazlumların umudu olan biz bu topraklarda yeniden huzuru getirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Teröre tepki yürüyüşünün ardından öğrenciler Halep’e yardım için düzenlenen kermes programına geçti.

İHA