22 Aralık 2016 Perşembe

Üniversite öğrencileri ÖZÜR DİLEDİLER

Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri’de yapılan terör saldırısından sonra aynı akşam İnönü PDR Topluluğu tarafından yapılan “13. PDR Gecesi” eğlence programına üniversite öğrencilerinden ve kamuoyundan ciddi bir tepki yağdı. Bunun üzerine İnönü PDR Topluluğu bir açıklama yaparak, özür diledi.

20 Aralık 2016 Salı 10:49
Üniversite öğrencileri ÖZÜR DİLEDİLER

İnönü PDR Topluluğu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli İnönü PDR Topluluğu üyeleri, İnönü PDR Blog sakinleri ve Üniversitemiz öğrencileri; 17 Aralık Cumartesi günü yapmış olduğumuz 13. PDR Gecesi geçmiş haftalarda yaşanılan vahim olaylar sonucunda ertelenmiş 17 Aralık tarihinde ise ülkemizi yasa boğan Kayseri’deki hain terör örgütü saldırısı ile tekrar ertelenmek ve iptal edilmek istenilmiştir. Fakat yapılan hazırlıklar ve anlaşmalar sonucunda gecenin iptali ve ertelenmesi hususunda problemler yaşadığımız için geceyi yapmak gibi bir zaruret doğmuştur” denildi.

YANLIŞ ANLAŞILMA

Açıklamanın devamında, “Gece esnasında yapılan canlı yayınlar hususunda ise bilinçsizce ve farkında olmadan yapılan bir hata olduğu için amacından sapmıştır ve yanlış bir anlaşılmaya yol açmıştır. Bununla ilgili olarak ilk önce halkımızdan, daha sonra üniversite öğrencilerimizden, topluluk üyelerimizden ÖZÜR DİLERİZ. Kayseri’de yaşanılan hain saldırı sonrası şehitlerimize rahmet ailelerine sabır dileriz” denildi.

MUTLU SARIGÜL
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