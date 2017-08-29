29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Üniversite öğrencileri, emlak sektörünü hareketlendirdi

Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Yoğun sınav maratonunu geride bırakıp üniversiteyi kazanan öğrencilerin ilk düşündükleri şey, kalacak yer. Barınacakları yerleri düşünmeye başlayan öğrencilerle birlikte ev ve yurt arayışlarında ve emlak sektöründe bir hareketlilik başladı.

29 Ağustos 2017 Salı 11:23
Üniversite öğrencileri, emlak sektörünü hareketlendirdi

  Kazandıkları üniversitenin şehrini tanımayan öğrenciler, ev arayışlarında konu ile ilgili bilgi sahibi, uzman bir kişinin görüşünü alarak doğru karar vermeye çalışacak.

Emlakçılık yapan Turan Aslan, Malatya İnönü Üniversitesi’ni kazanan, Malatya’ya gelen öğrencilerin genellikle üniversiteye yakın yerlerden ev tuttuğunu belirtirken, yurt veya apartta kalmak isteyenlerin de yine tercihinin üniversiteye yakın, kısa mesafede olduğunu ifade etti.

EV KİRALARI CEP YAKIYOR
  Aslan, “Öğrenciler ilk etapta evin konumunu düşünürken, ev fiyatları 500 liradan başlıyor. Yani en ucuz ev 500 lira” dedi. Malatya’nın çok ucuz olmadığını biraz pahalı olduğunu belirten Aslan, “Üniversite olan şehir de özellikle de doğu da evler pahalı. Üniversiteden uzaklaştıkça 500 liradan başlayan evler, 300 liraya düşer. Ancak uzak oldukça üniversiteye ulaşım zorlaşıyor ve yine yol parası ile aynı fiyata gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya