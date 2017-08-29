Kazandıkları üniversitenin şehrini tanımayan öğrenciler, ev arayışlarında konu ile ilgili bilgi sahibi, uzman bir kişinin görüşünü alarak doğru karar vermeye çalışacak.

Emlakçılık yapan Turan Aslan, Malatya İnönü Üniversitesi’ni kazanan, Malatya’ya gelen öğrencilerin genellikle üniversiteye yakın yerlerden ev tuttuğunu belirtirken, yurt veya apartta kalmak isteyenlerin de yine tercihinin üniversiteye yakın, kısa mesafede olduğunu ifade etti.

EV KİRALARI CEP YAKIYOR

Aslan, “Öğrenciler ilk etapta evin konumunu düşünürken, ev fiyatları 500 liradan başlıyor. Yani en ucuz ev 500 lira” dedi. Malatya’nın çok ucuz olmadığını biraz pahalı olduğunu belirten Aslan, “Üniversite olan şehir de özellikle de doğu da evler pahalı. Üniversiteden uzaklaştıkça 500 liradan başlayan evler, 300 liraya düşer. Ancak uzak oldukça üniversiteye ulaşım zorlaşıyor ve yine yol parası ile aynı fiyata gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK