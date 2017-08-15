Üniversiteli gençlerin barınmak için öncelikli tercihi olan KYK yurtlarına başvurular dün başladı. 20 Ağustos saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek olan başvurular hakkında konuşan EKSEN Eğitim Sen Malatya Temsilcisi Kenan Akdoğan, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

ÖSYS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi kazanan öğrencilerde yurt telaşının başladığını açıklayan Başkan Akdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarına e-devlet üzerinden dünden itibaren başvurulmaya başlandığını söyledi.

PROPAGANDA YAPIYORLAR

“Başvuruda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu hakkında teyidi KYK tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluş nezdinde araştırılacak ve sonuçlar sistem üzerinden duyurulacaktır” diyen Başkan Akdoğan, “Özellikle PKK terör örgütü neredeyse KYK’ya bağlı yurtları kurtarılmış bölge ilan etmiş, bu kurunlar vasıtasıyla hem örgüt sempatizanlarını ve üyelerini kontrol ediyor, onlara üniversiteleri nasıl kaos merkezi haline dönüştürecekleri hakkında propaganda yapıyor. Ki Şubat 2015’te Ege Üniversitesi’nde vatansever milliyetçi bir genç olan Fırat Çakıroğlu örgüt üyeleri tarafından ve örgütün direktifleri doğrultusunda bıçaklanarak öldürülmüştür. Yine bu örgütün KYK yapılanması, diğer görüşlerde olan öğrencilere ise ya kendilerine katılmaları ya da yaptıkları her şeye sessiz ve tepkisiz kalmaları konusunda tehditler savurmaktadır. Bu örgütün propagandası, şantaj ve tehditleri o kadar ileri düzeye ulamıştır ki yurt yöneticilerini dahi korkutacak ya da sempati anlamına gelecek sözler sarf etmelerine neden olmuştur. Nitekim Ocak 2016’da bir KYK kız yurdunda şanlı Türk Bayrağımızın asılması yurt müdiresi tarafından tahrik unsuru olarak görülmüş ve rengini şehitlerimizin aziz kanından ve manasını tarihimizden alan bağımsızlık simgemiz şanlı bayrağımız asıldığı yerden indirilmiştir. Bu da PKK’lı öğrencilerin kışkırtması ve talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

DENETİM MEKANİZMASI SÜREKLİ İŞLETİLMELİ

Öğrencilerin barınma haklarıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Akdoğan, şunları kaydetti:

Ülkemizin değişik yerlerinden bin bir emekle ve güçlükle üniversiteyi kazanıp aziz memleketimizin değişik şehirlerinde üniversite okumaya giden vatan evlatlarının en doğal hakkı olan barınma hakları konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalı, bu evlatlarımız mağdur edilmemelidir. Bu konuda yapılması gerekenleri sıralayacak olursak:

Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin barınma ihtiyacı kadar yer temini sağlanmalıdır. Bu öğrencilerimiz PDY(Paralel Devlet Yapılanması) gibi yapılanmalara mecbur edilmemelidir. Çünkü bu tür terör yapılanmaları örgütlerine çoğunlukla üye devşirmeyi ve ekonomik kaynak sağlamayı devlet yurtlarının yetersiz olması açığını kullanarak yapmışlardır. Yükseköğrenim KYK’ların bir an önce ihtiyaca cevap verecek tedbirleri alması, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geçen yıl ve önceki yıl olduğu gibi gerekirse otel ve pansiyonların kiralanarak bu ihtiyacın giderilmesi sağlanmalıdır. Devletimizin ve aziz milletimizin bölünmez bütünlüğü aleyhinde faaliyette ve söylemde bulunanlar ile terör örgütlerinin propagandasını yapanların yurtlarla derhal ilişiği kesilerek gerekli adli soruşturma için yetkili birimlerle irtibata geçilmelidir. Barınma ve yemek ücretleri makul seviyede olmalı, maddi durumu elverişsiz olan öğrenciler tespit edilerek onların bu imkânlardan ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler sadece yurda kayıt olurken değil devamını izleyen eğitim yıllarında da muhatap alınmalı ve ailelerinin kaygılarının azaltılması için kontrolleri sağlanmalıdır. Gerekirse ailelerine çocukları hakkında belli aralıklarla bilgi verilmelidir. Özel yurtlar ile vakıf, dernek vs. gibi yurtlar etkin bir şekilde incelenmeli ve varsa faaliyetleri irdelenmelidir. Bu konuda denetim mekanizması sürekli işletilmelidir.”

MUTLU SARIGÜL