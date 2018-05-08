Umutlar Başkan Polat'ta

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır döneminden beri şikayet konusu olan ve bir türlü bulundukları yerden başka bir yere taşınamayan Yeşiltepe, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yer alan hurdacılara tepkiler devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi başkanlık görevine getirilen Hacı Uğur Polat’tan hurdacıların başka yere taşınması konusunda destek isteyen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Hurdacıların uzun zamandan bu yana mahallelerinin kanayan yarası olduğunu dile getiren eski Başkan Ahmet Çakır’a bu problemlerini defalarca dile getirdiklerini söyledi.

İÇME SULARI DAHİL YOK

Hurdacıların perişan olduklarından bahseden Muhtar Ünalır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır ve Hacı Uğur Başkanımıza defalarca söyledik. Hacı Uğur Başkanımız da ‘Bana 2 yıl gibi kısa bir süre verin, ben bu işi çözmeye çalışacağım’ dedi. Burada dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta var. Hurdacı 100’e yakın esnaf kardeşlerimiz, burada şehir ekonomisine çok büyük katkı sağlayan esnaflarımızdır. Ne yazık ki orada işler acısı bir halleri var. İçme suları dahil yok. Belediyemiz hurda gibi atmış. Sahip çıkmamış. Sahip çıkmadığı gibi bu insanlarda çevreye, oradaki evlerimize, iş yerlerimize zarar verilmektedir” ifadelerini kullandı.

NE CEVAP VERECEĞİNİ BEKLİYORUM

Hurdacıların taşınma konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Hacı Uğur Polat’tan destek isteyen Muhtar Ünalır, şunları kaydetti:

“Orada 4 spor tesisimiz var. Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelip burada spor yapıyorlar. Bu alanlarda çok kirli görünüyor. Biz artık bundan rahatsız olduk. Bu konunun bir yüzüdür. Eski Başkan Çakır Bey bize söz verdi, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, hurdacıları şuraya taşıyacağız diyerek bizi oyaladı. İlgili birimlere sorduğum zaman böyle bir çalışmamız yok diyorlar. Yarın mahallemize milletvekili seçimlerine gelecek. ‘Adayım’ diyecek. Vatandaş hurdacıların durumunu ne oldu diye sorduğu zaman ne cevap vereceğini bekliyorum. Hacı Uğur Polat Başkanımız da 2 yıl verin çözeceğim demişti ama 4 yıl üstünden geçti. Kendisi başkanımız ve inşallah bu konuyu birlikte çözmeye çalışacağız.”

KALİTE GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

Vatandaşların artık isyan eder hale geldiğini belirten Muhtar Ünalır, “Vatandaşlar artık isyan ediyor. Yaşam Merkezi hurdacıların bitişiğine dayandı. Karşısına TOKİ yeni lüks daireler yapıyor. Şimdi her şey ortada. Yarın oralara taşınan kişiler kalite yükselsin ister. Ama hurdacılar orada olduğu sürece o evler 100 bin TL bile etmez. Kalite gittikçe düşüyor, yükselmiyor. Biz hurdacıların şehrin dışına, esnafımızın rahat edeceği yerlere taşınmasını istiyoruz. Esnafımızın rahat şekilde mülkiyet verilmesi gerekir. Bu insanlar oyalanmasın. Herkesin şehir dışı da olsa kendi yeri olduğu zaman özenle ekonomiye katkı sunar. Ama kiralık olduğu zaman kimi gider kimi gitmez yani şehrin göbeğinde de olsa vatandaş gitmez. Ama kendi yeri olduğu zaman daha cazip hale gelir” ifadelerini kullandı.