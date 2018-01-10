SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam haberini duyunca çok sevindiklerini dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, bu zam oranını beklemediklerini dile getirdi. Zamla birlikte yan ödemelerinin de yapılması takdirde daha da memnun olacaklarını belirten Başkan Tangüner, “En büyük umudumuz yan ödemeler. Yan ödemelerin de yapılacağı kanaatindeyim” dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 5.69’luk enflasyon zammıyla 241 liraya varan yükseliş yaşandı. Bu zammı duyunca çok heyecanlandıklarını kaydeden Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, BUSABAH’a konuşarak emeklilerin düşüncelerini paylaştı.

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 5.69 oranında bir zam geldiğini ifade eden Başkan Tangüner, memur emeklilerine de hemen hemen aynı zammın geldiğini söyledi.

ZAM BEKLEMİYORDUK

Verilen zammı beklemediklerini dile getiren Başkan Tangüner, “Zamların yanı sıra bir de bize yan ödeme verilmesi planlanıyor. Bu da ulusal bazı gazetelerde çıktı. Eğer yan ödemeleri de verirlerse emeklilerimiz bir 80 TL daha para alacaklar. O zaman tüm emeklilerimiz daha da rahatlayacaklar. Emeklilerimiz zam haberini duyunca çok sevindiler ve mutlu oldular. Bizler bu oranda zam beklemiyorduk. Biz 4 veya 4.5 oranında bir zam bekliyorduk. Emeklilerimiz 5.69 oranını duyunca hem çok şaşırdılar hem de çok memnun oldular. Bu zammın üzerine yan ödemeler de maaşlara yansıtılırsa emekliler için çok büyük bir katkı olur. Öte yandan bir intibak yasası var. Hala Yargıtay’da. İntibak yasası da Yargıtay’dan olumlu bir şekilde çıkarsa emekliler bundan da faydalanacaklar” diye konuştu.

45-50 TL ZAM ALANLAR VAR

En yüksek emekli maaşından en düşük emekli maaşını da söyleyen Başkan Tangüner, “Yakın zamanda emekli olanlar var ve bu arkadaşlarımız 4 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Bu arkadaşlarımıza 350-400 TL’ye yakın zam verildi. Ama ortalama olarak diğer emeklilere 100-120 civarında zam verildi. Son zamanlarda özel sektörlerde emekli olanların sigorta primleri düşük olduğu için 800-900 TL alıyorlar. Bunlara da zam ancak 45-50 TL zam alacaklar. En büyük umudumuz yan ödemeler. Yan ödemelerin de yapılacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

EMEKLİ MAAŞI

Emekli Akif Arıcı ise bu zamma sevindiğini belirtti. Emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu dile getiren Arıcı, “Bu zam hem bana hem de tüm emeklilere iyi gelecek. İnşallah yan ödemeler de yapılırsa rahat edeceğiz” diye konuştu.

Birçok emekli de bu zamlardan memnun olduğunu dile getirdi.











MUTLU SARIGÜL