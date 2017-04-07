Akçadağ Kozluca Mahallesi… Merkezden yaklaşık olarak 80 kilometre uzaklıkta, hemen hemen bin haneli bir köy (mahalle). Elektriği, suyu, yolu olmayan, daha doğrusu devlet eli değmemiş; 21. yüzyılda ilkel bir yaşama mahkum edilen, mahalle sakinlerinin deyimiyle sahipsiz bir yer Kozluca Mahallesi… Büyükşehir haline gelmiş Malatya’da halen elektrik, su, yol sıkıntısı çeken bu mahalle, yetkililerin yardım elini bekliyor.

İNSANLAR BURANIN SORUNLARINDAN DOLAYI KAÇIYOR

Bu anlamda yaşadıkları sıkıntıları anlatan mahalle sakini ve aynı zamanda bir Kıbrıs Gazisi Hacı Akkaya, artık illallah ettiklerini söyledi. Çok uzun zamandan beri bu problemleri yaşadıklarını söyleyen Akkaya, “Uzun zamandan beridir suyumuz, elektriğimiz, yolumuz sıkıntılı. Yani resmen mahallemize dönmek istemiyoruz, nefret etmişiz artık. Millet perişan halde ve artık kimse buraya gelmek istemiyor. Mahallemiz yaklaşık bin hanelik. Nüfusu da nereden baksan 2 binin üzerinde. Şu anda 500 hane tek kaldı. Herkes gitti. İnsanlar bu problemlerden dolayı kaçıyorlar. Çünkü adam geliyor yol yok, geliyor suyu yok, geliyor elektriği yok; adam didiniyor didiniyor bir şey yapamıyor, sonra çoluğunu çocuğunu toplayıp gidiyor. ‘Ben başka yerde ekmeğimi çıkarayım’ diyor” ifadelerinde bulundu.

ELİNİ YÜZÜNÜ YIKAYACAK SU BULAMIYORSUN

Her gün bu sıkıntıları yaşadıklarını vurgulayan Hacı Akkaya, “Elektrik, yol, su arada sırada var ama neredeyse her gün yok. Akşam eve geldiğinde elini yüzünü yıkayacak su bulamıyorsun. İçme suyumuz da, sulama suyumuz da yok. Bir yere gideceksin, yol yok. Yolumuz çetin olduğu için adam 3 liralık yola 10 lira istiyor. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Yetkililere gittik, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kuluncak Belediye Başkanına, Büyükşehir Belediye Başkanına sorunlarımızı ilettik. Büyükşehire gidiyorsun, oraya 4 tane adam koymuşlar. O oraya gönderiyor, öbürü diğer tarafa gönderiyor. Vaktin bitiyor, eve dönüyorsun. Yani bizi usandırıyorlar” diye konuştu.

OĞLUM KAZA YAPTI

Yolun çok dar olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Akkaya, “Benim oğlum bundan bir hafta önce mikserle bir kaza yaptı. Yol çökmüştü. Oğlum arabasıyla 80 metre aşağıya uçtu. Allah oğlumu bir eliyle aldı bir eliyle verdi. Ben de gittim mevlit okuttum. Oğlumun kaza yapmasının sebebi, yolun darlığı, yolun berbatlığı…” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE, BIRAKIP GİDECEĞİZ

Akkaya son olarak, “Yaz geldi. Meyvemizi, sebzemizi, ağaçlarımızı sulayacak suyumuz yoktur. Bizim bu sorunlarımızla ilgilensinler artık. Bu sorunlar çözülmezse mecbur buradan çekip gideceğiz. Bu mülkü de, bu vatanı da onlara hediye edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

BİNEK HAYVANLARI İLE SU GETİRİYORUZ

En önemli problemlerinin su, elektrik ve yol problemi olduğunu dile getiren Mevlit Şimşek isimli vatandaş ise, “Biz Kozluca Mahallesi, Bahçelievler’de yaşıyoruz. Burada su 7’nci aya kadar çok az akar. Tazyikli gelmez. Bizler binek hayvanları, tankerlerle içme suyu getiriyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Hayvanlar için de kuyulardan su getiriyoruz. Ve suyu taze getirince hayvanlarımız o suyu içiyor ancak bir gün kalırsa o su hayvanlar içmiyor. 11’inci ayda bahçelerin sulaması tamamlandıktan sonra o suyu hortumlar aracılığıyla depolarımıza aktarıyoruz o suyu bizler içiyoruz. Su sıkıntımız çok büyük” sözlerine yer verdi.

SU OLMAZSA HAYAT OLUR MU?

Şimşek, “Su sıkıntımız dışında elektrik sıkıtımız ve yol sıkıntımız var. Elektriklerimiz devamlı kesiliyor. Bir gün akşama kadar elektriğimiz tam anlamıyla olmuyor. Hemen hemen her gün elektriklerimiz kesiliyor. Yolumuz çok dar. 2 araç yan yana geçemiyor. Bu yüzden komşumuzun oğlu kaza yaptı. Uçuruma yuvarlandı ve az daha hayatını kaybediyordu. Yetkilerden problemlerimizi çözmelerini istiyorum. En önemli problemlerimiz elektrik, su, yol. Su olmazsa hayat olur mu?” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL