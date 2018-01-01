01 Ocak 2018 Pazartesi

Umreden döndü, başörtüsü taktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, umre ziyaretinin ardından başörtüsü taktı. Kapanmayı uzun süredir düşündüğünü ve umre vazifesinden sonra kapandığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yüce Rabbim nasip etti. Gönlünde olan herkese nasip eylesin” dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:41
Umreden döndü, başörtüsü taktı

  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. AK Parti Yeşilyurt İlçesi 6. Olağan Kongresi’ne kapalı olarak gelen Milletvekili Çalık, birçok kişinin beğenisini kazandı. Yeni görünümüyle ilgili bir gazetecinin sorunu yanıtlayan Milletvekili Çalık, kapanmanın uzun süredir aklında olduğunu söyledi.

ALLAH KABUL ETSİN İNŞALLAH
  Umre vazifesinden sonra kapandığını dile getiren Milletvekili Çalık, “Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyorum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

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