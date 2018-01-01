AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. AK Parti Yeşilyurt İlçesi 6. Olağan Kongresi’ne kapalı olarak gelen Milletvekili Çalık, birçok kişinin beğenisini kazandı. Yeni görünümüyle ilgili bir gazetecinin sorunu yanıtlayan Milletvekili Çalık, kapanmanın uzun süredir aklında olduğunu söyledi.

ALLAH KABUL ETSİN İNŞALLAH

Umre vazifesinden sonra kapandığını dile getiren Milletvekili Çalık, “Allah razı olsun. Evet, uzun zamandır kapanmayı düşünüyorum. Yüce Rabbim nasip etti. Umre vazifemizi yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Gönlünde olan herkese nasip eylesin” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL