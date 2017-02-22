Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci:

"Astronomik rakamlardan bahseden bu asılsız haberlerin bazı uluslararası kuruluşların raporlarına da girmiş olması çok ilgi çekici ve acı verici”

“Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun için maddi ve manevi birçok kaynağını harcıyor. Buna karşılık bu şekilde haberlerin yapılması insan onurunu zedeleyici ve etik dışıdır. Bunların kabul edilmesi mümkün değil”

“Mültecilerin böbreklerinin alındığına dair ve organ ticaretine bulaştıklarına dair hiçbir bilgi ve belge yok. Kamplarda uzun süre incelemelerde bulunan uzmanların gözlemlerinde de böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bunlar tamamen uluslararası alanda Türkiye’yi karalama haberi olarak çıktığını düşünüyoruz”

İHA