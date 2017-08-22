10. Uluslararası Antepfıstığı Festivali kapsamında En Bakımlı Bahçe Yarışması, Antepfıstığı Bilgi Yarışması, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) Yöresel Yemek Yarışmasında bilgiler ve beceriler yarıştı. Fıstık Park’ta düzenlenen Antepfıstığı Bilgi Yarışmasında Antep fıstığını en iyi tanıdığını düşünen 10 çiftçi, Antepfıstığı yetiştiriciliğine yönelik sorulan 20 soruya cevap verdi. Ayrıca yarışmada dereceye giremeyen çiftçilere, budama makası dağıtıldı. Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, bu yarışmayla çiftçileri bilinçlendirmek istediklerini ifade etti. Aynı zamanda ‘En Bakımlı Bahçe’ yarışması da düzenlediklerini belirten Yılmaz, "Bu yarışmaları bu sene ilk kez yapıyoruz. Bundan sonraki festivallerde daha güzellerini yapmak istiyoruz. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YÖRESEL YEMEKLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Kısa adı GASMEK olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları Yöresel Yemek Yarışması’nda aşçı adayları, hünerlerini sergiledi. Eğitim kurslarında Aşçılık Kursu’na devam eden kursiyerler, festivalde Gaziantep’in ünlü mutfağından örnekler sundu. Kentin yöresel yemeklerinden halk arasında 'damat dolması' olarak bilinen kuzu içli kabak dolması yemeği, gurmelerin beğenisine sunuldu. 6 kişiden oluşan jüri üyelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi (MUSEM) Koordinatörü Mehmet Ragıp Güzelbey, Gaziantep’in yöresel yemekleri hakkında bilgi verdi. Anadolu’daki yemek kültürünün gelişmesine katkı sunan tanınmış isimlerden gurme ve şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, birbirinden lezzetli damat dolması yemeğiyle jüriyi zorladı. Jüri tarafından hem sunum hem de lezzet yönüyle değerlendirilen yemeğin tarihi süreci anlatıldı. En lezzetli damat dolması yemeğini seçmek için ince eleyip sık dokuyan jüri üyeleri, yemeği en ince ayrıntısına kadar gözden geçirdi.

YEREL ÜRÜNLERİ SATIN ALDILAR

Antepfıstığı Festivali boyunca açık tutulan yerel ürünlerin sergilendiği 50’ye yakın stant ise Gazianteplilerin ilgisini çekti. Gaziantep firmalarının yanı sıra İzmir, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Bartın, Mersin ve Erzurum iline ait yerel ürünler görücüye çıktı. Gaziantep Zeugma Müzesi’nde bulunan Çingene Kızı Mozaiği’nin resminin basıldığı çok sayıda ürün, stattaki yerini aldı. Zengin Anadolu kültürünün yansıtıldığı stantları gezen vatandaşlar, yerel ürünleri satın almayı ihmal etmedi.

FESTİVALDE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fıstık festivali etkinliklerinde çocuklar da unutulmadı. Çocukların severek izlediği çizgi film kahramanlarından “Niloya” çocuk tiyatrosunda çocuklarla buluştu. Oyunda, çocuklara öğütler verildi, yol gösterildi, ailenin önemi bir kez daha dillendirildi. Hem eğlenen hem de bilgilendirilen çocuklar ise festival alanından yüzleri gülerek ayrıldı.

HABER MERKEZİ