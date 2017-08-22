Battalgazi Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları, kırsal mahallelerde de devam ediyor. Bu kapsamda Uluköy ve Gülümuşağı mahallelerinde 30 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılıyor.

“KÖYLÜLER MEMNUN”

Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, Gülümuşağı Mahalle Muhtarı Osman Sert ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her iki mahallede ve bu mahallelere bağlı küme evlerinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Allah razı olsun Başkanımdan. Ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Köyümüz bir hizmet gördü. Battalgazi Belediyesi’nden biz razıyız. Köylüler razı” dedi.

Gülümuşağı Mahalle Muhtarı Osman Sert ise, “Başkanım teşrif ettiler biz çok memnun olduk. Başkanımın dik duruşu, kendi ayaklarının üstüne durmasında inanın ki bizi çok memnun ediyor. Bu hizmet bu sene yapılacaktı, ama biz beklemiyorduk. Ama hizmet başladı, yapılıyor memnunuz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

MİLLETİMİZ EN GÜZELİNE LAYIK

Uluköy ve Gülümuşağı mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Buradaki yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla bu bölgeye geldik. Burada gerek Gülümuşağı, gerek Uluköy mahallemizde olsun, burada yaklaşık 30 kiilomketrelik bir asfalt çalışması yapılıyor. Burası bizim Battalgazi Belediyesi olarak en uç noktalarımızdan birisidir. Bir taraftan Kamıştaş, bir tarafta Gülümuşağı ve Uluköy bulunuyor. Bu bölgeleri düşünün, iki mahalleye 30 kilometrelik asfaltın dökülmesi ve 102 mahalleyi hesap ettiğiniz zaman bunun binlerce kilometreye tekabül ettiğini görürsünüz. Netice itibariyle biz Fen İşlerine verdiğimiz talimatta 2017 yılı sonu itibariyle bahçe yolları da dahil olmak üzere asfaltsız hiç bir yol bırakmayacaksınız, dedik. Arkadaşlar da hakikaten yoğun bir tempo içerisinde yüksek bir performans gösterdiler. Gerçekten de Battalgazi'nin hangi mahallesine giderseniz gidin, bırakın yerleşim birimlerini bütün bahçe yollarının da asfalt olduğunu görürsünüz. Bu da Cumhuriyet tarihinin bir rekorudur. Kaldı ki bütün bunları yaparken kendi asfalt plentimizde üretmemiz, kendi mıcır ve konkasör tesislerinde üretmemiz ve kendi araçlarımızla bu işi yapmamız; yani kiralık araç kullanmadan, 3 yıllık bir belediyenin bu şekilde bir performans göstermesi de takdire şayan bir hadise. Bu anlamda çalışma arkadaşlarıma yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında mahalle sakinlerimize ve muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim insanımız hizmetin en güzeline layıktır” ifadelerini kullandı.



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